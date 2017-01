Isola dei Famosi: Rocco, la sua vita da desnudo è... "incontenibile"

10:02 - Rocco Siffredi non vedeva l'ora di cimentarsi con la vita nature di Playa Desnuda e l' Isola dei Famosi ha esaudito il suo desiderio. Il pornoattore ha infatti sostituito Brice sulla spiaggia senza veli ma, a differenza del precedente Adamo, Rocco ha deciso di vivere la sua avventura in piena libertà, senza coprirsi con le foglie. Inevitabile che il temibile 'boa rosa' - come lo chiama lui - facesse capolino prima o poi...

Appena sbarcato su Playa Desnuda Rocco si era subito tolto i vestiti davanti alle telecamere, senza utilizzare il paravento delle buone maniere, provocando non poco scompiglio in studio. Il pornoattore vuole godersi la sua permanenza senza coperture di alcun genere e l'incidente hot per la regia è sempre dietro l'angolo. Nonostante i video siano censurati, infatti, il pericoloso 'boa rosa' non perde occasione di sgusciare via per farsi notare.

D'altra parte la nudità e le privazioni da naufrago solitario non gli fanno paura: "E' stata una sorpresa, ma è qui che volevo venire in ritiro per concretizzare tutti i miei pensieri. Devo tenere sempre il fuoco acceso e sperare di non soffrire troppo il freddo".