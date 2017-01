16 febbraio 2015 Isola dei Famosi, Rachida furiosa con Melissa: "Non accetto ordini" Stasera alle 21.10 su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi: uscirà Charlotte Caniggia o Valerio Scanu? Tweet google 0 Invia ad un amico

11:50 - Cucina per tutti, ma non chiedete a Rachida il "servizio in camera". Perché la cuoca dell'Isola dei Famosi diventa furiosa. Quando Melissa le propone di spostare la pentola sotto la capanna per evitare che si bagnino mentre mangiano, la marocchina non accetta ordini e comincia ad urlare. Intanto stasera alle 21.10 su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Uscirà Charlotte Caniggia o Valerio Scanu?

Rachida non sente ragioni: lei è la cuoca e decide anche dove bisogna consumare il pasto. Melissa voleva semplicemente fare un favore a le Donatella che non hanno più vestiti asciutti, ma Rachida le ritiene "sfaticate" e non accetta il suggerimento. Intanto Rocco si accorge che la cuoca è un po' nervosa e la abbraccia. "Non sono mai stata coccolata così", replica lei.



La cuoca però non si ferma un attimo, cammina da una parte all'altra per sistemare il fuoco ma il fumo inonda la capanna e alcuni naufraghi escono perché non riescono a respirare. L'iperattività comincia a innervosire i colleghi: Melissa non ce la fa più: "Le è scoppiato il cervello", attacca. Con la pioggia i ragazzi diventano malinconici e fragili: secondo Rocco, Andrea e Melissa sono quelli più a rischio. Andrea appare debilitato sia fisicamente che psicologicamente secondo Melissa e Rocco.

Nel frattempo Brice Martinet e Cecilia Rodriguez proseguono la loro vita su Playa Desnuda, affrontando con coraggio la vita selvaggia che gli sta riservando. Stasera poi, con Alvin in collegamento dall'Honduras, Rocco Siffredi e Alex Belli si sfideranno nella prova leader, per aggiudicarsi l'immunità dalla nomination ed evitare il rischio eliminazione.



A decidere chi tra Scanu e Caniggia dovrà abbandonare l'isola sarà come sempre il pubblico da casa: il voto dei telespettatori attraverso sms, web, Twitter e l'app Mediaset Connect. Patrizio Oliva, eliminato della scorsa puntata, sarà presente in studio per commentare e raccontare la sua permanenza sull'Isola e le ragioni che secondo lui hanno portato alla sua eliminazione. In studio ci saranno Alfonso Signorini e Mara Venier, pronti a commentare avventure e disavventure dei concorrenti dell'#Isola.