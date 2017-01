Isola dei Famosi, Rachida contro Cristina: "E' troppo viziata e rifatta"

12:10 - All'Isola dei famosi Rachida non ne può più. Il bersaglio preferito della cuoca tuttofare, chissà perché, è la bella Cristina Buccino, l'unica ragazza che dal suo arrivo è riuscita a risvegliare le emozioni di Rocco Siffredi, al quale la marocchina si è legata molto in queste settimane. Bene, la scusa come sempre è il cibo, la Karrati accusa la modella di essere viziata e attacca: "Con quella cavolo di faccia tutta rifatta pretende tutto".

D'altronde Cristina, parlando con Melissa e Fanny, dice che a cena vorrebbe del riso in bianco senza erbe perché ultimamente la stanno nauseando. E Rachida che ascolta da lontano tuona: "Lei è la solita viziata, è abituata a trovare tutto pronto. Questa è una brutta cosa per chi si trova qua in difficoltà".



Dal canto suo la Buccino commenta: "Penso che è normale sclerare dopo un po' che si sta sempre insieme...". Così la cuoca dell'Isola si sfoga con Rocco, che cerca di calmarla, consigliandole di non arrabbiarsi: "Fanny ha mangiato quell'insalata. Era buona. Neanche un'ora fa diceva non mi piace perché mi fa male lo stomaco. Cristina, invece, con quella cavolo di faccia tutta rifatta dice 'No, mi fanno male'...". E inizia ad imitare la Buccino. E chiosa: "Non hanno ancora visto Rachida arrabbiata. Speriamo di no, quelle non sanno godere di quello che hanno...".