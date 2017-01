6 marzo 2015 Isola dei Famosi, Rachida attacca Cristina: "Sei stata tu a provocare Alex" E' lite tra la cuoca e la Buccino e su Playa Uva i naufraghi si dividono... Tweet google 0 Invia ad un amico

10:28 - L'affaire Cristina Buccino e Alex Belli tiene banco sull'Isola dei Famosi. Rachida scarica tutte le responsabilità sulla sexy modella, la accusa di aver provocato l'attore di "Centovetrine" chiamandolo "amo" nonostante sia sposato e ne nasce un diverbio che genera una discussione dai toni accesi. "Il mio è solo un intercalare", è la risposta, che però non convince la cuoca. Ma in sua difesa si schiera Cecilia Rodriguez...

Ad accendere la miccia è Rachida, che paragona la sua amicizia con Rocco a quella tra Alex e Cristina. La cuoca evidenzia subito le differenze, soprattutto nell'approccio. "Cristina è provocante, io mi comporta in modo rispettoso, so che Rocco è sposato e ha una famiglia a casa". Siffredi, che ha ancora il dente avvelenato per la nomination, coinvolge Belli: "Come possono accorgersene tutti tranne che te?". E Alex si difende: "La verità è che io me ne sono accorto, e comunque quando te ne accorgi ormai è troppo tardi". In realtà Rocco e Rachida concludono che "se una persona vuole, può evitare".



Poi la cuoca affronta la Buccino: "Io nella mia cultura non mi appoggio a un ragazzo sposato. Non lo chiamo 'Amo'. Non esiste!". Cristina però le spiega che "appoggiarsi significa contare su di lui, perché ho avuto dei brutti momenti e lui c'era. E io chiamo tutti 'Amo'. E' un intercalare che uso. Io non trovo niente di malizioso e nessuna cattiveria in questo".



Quindi la Karrati rincara la dose e confessa che a lei ha dato fastidio vedere Alex che faceva un massaggio al piede di Cristina. Quindi interviene Cecilia che sdrammatizza: "Ma a cosa ci stiamo attaccando ad un massaggio al piede? E' sposato? Cavoli suoi. Gli ha fatto un massaggio, mica gli ha messo la mano in c***o. Mica si sono limonati. Gli ha solo toccato il piede. La vera mancanza di rispetto è dire mig***ta a una ragazza di 28 anni". E la Buccino conclude: "Ma dove viviamo? Nel dopoguerra?".