Isola dei Famosi, prima lite tra Valerio Scanu e Rachida: "Tu sei pazza!"

12:59 - Si iniziano ad accendere gli animi sull'Isola dei Famosi. Protagonisti della prima lite Valerio Scanu e Rachida, che hanno disquisito sulle funzioni fisiologiche della Donatella bionda. La cantante stava spiegando di aver coperto tutto con il cocco, ma la chef ha subito ribattuto dicendo che non avrebbe più cercato il frutto. A quel punto è intervenuto Scanu: "Non hai capito una mazza, l'ha coperto con le bucce, mica con il frutto che mangiamo".

In mezzo la povera Giulia, che ha cercato di sdrammatizzare la situazione: "Non voglio che discutiate sulla mia m***. Non ci agitiamo, chi se ne frega". Un appello caduto nel vuoto, visto che la chef ha subito risposto seccata a Scanu: "Sei tu che non hai capito una mazza Valerio. Eri lì con lei, c'eri anche tu? Non hai visto niente, stai zitto. Lascia spiegare lei per piacere".





"Ma hai qualche problema? Sei pazza!" si è difeso il cantante, mentre Rocco è intervenuto per calmare gli animi e far notare che "non è bello usare certe parole come pazza nei confronti di una donna".