Isola dei Famosi, per Cecilia la fame è più forte della paura di nuotare

12:49 - Più della paura potè la fame. Di fronte alla prospettiva di avere del cibo fresco, Cecilia Rodriguez vince la sua fobia del mare aperto e riesce a completare la traversata con Brice alla volta di Cayo Gallo. Ma sull'Isola dei Famosi, in vista del serale di questa sera, anche gli altri naufraghi hanno mangiato: gli abitanti di Cayo Paloma hanno infatti trovato sulla spiaggia un polpo, ben presto finito in pentola.

La traversata dei due naufraghi di Play Desnuda ha avuto una degna ricompensa. Arrivati a Cayo Gallo stremati, i due trovano a loro disposizione dei pesci e delle aragoste. E il ballo della vittoria non può mancare.



Ma anche a Cayo Paloma i naufraghi se la passano per una volta bene. Pierluigi trova a riva un polpo e urla a Cristina di portargli un altro cocco per ammazzarlo definitivamente. Riescono a catturarlo e lo mettono nella pentola. Più tardi Rocco è a pesca con Le Donatella, e vorrebbe prendere un’aragosta con le sue mani. Ma è Giulia a trovarne una molto grossa e, senza la minima paura, la prende e la butta in pentola. E mentre un delusissimo Rocco non riesce a trovare la tanto desiderata aragosta un’impietosissima Giulia ne trova subito un’altra e trova anche un granchio enorme.