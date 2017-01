26 febbraio 2015 Isola dei Famosi: per Alex Belli, Cristina Buccino non si ferma davanti a niente Valerio Scanu la invita a non provarci con il bello di "Centovetrine" perché è sposato, ma la sexy showgirl è decisa.... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:51 - Quella tra Alex Belli e Cristina Buccino è una simpatia che ai naufraghi dell'Isola dei Famosi non è sfuggita. Valerio Scanu non ne fa mistero, e di notte, parlando con la showgirl sotto le coperte la invita a stare attenta con il bello di Centovetrine: "E' sposato e non fare la mign***a". Ma la sexy mora non ci pensa due volte e risponde: "Faccio la mign***a tutte le volte che voglio". Insomma Cristina è davvero determinata e non si ferma davanti a nulla.

Mentre la Buccino - che in passato è stata legata sentimentalmente a Claudio, figlio di Gigi D'Alessio -è single, Belli è sposato da due anni con Katarina Raniakova, sempre presente in studio durante le puntate. La fotomodella, dal canto suo, è stata "pizzicata" in compagnia di un amico misterioso da Novella2000, e finora ha fatto orecchie da mercante alle voci sul presunto flirt rilanciate da Alfonso Signorini. Riuscirà Belli a resistere al fascino della tentatrice Cristina?