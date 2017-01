9 febbraio 2015 Isola dei famosi: Patrizio torna a casa, Valerio torna in nomination Seconda puntata dello show condotto da Alessia Marcuzzi: Scanu votato un'altra volta dal gruppo dovrà vedersela questa volta con Charlotte Caniggia Cristina Buccino è la nuova naufraga Tweet google 0 Invia ad un amico

16:48 - Secondo appuntamento serale con "L'isola dei famosi" condotta da Alessia Marcuzzi con il contributo di Mara Venier e Alfonso Signorini. Patrizio Oliva torna a casa, dopo aver perso al televoto sia con Valerio Scanu che con Brice Martinett. Al televoto questa settimana vanno Charlotte Caniggia e di nuovo Scanu. Tra Cristina Buccino e Margot Ovani il pubblico da casa ha deciso che fosse la prima a diventare la nuova naufraga.

Dopo un video che riassume i fatti avvenuti sull'Isola nel corso della settimana, si accende subito la puntata con Signorini che lancia due scoop: tra Rocco e Rachida ci sarebbe un'intesa tutta speciale, e Valerio Scanu starebbe meditando di lasciare l'Isola perché gli manca troppo Matilde, il suo adorato chihuaha.Dopo una breve clip sulle vicende dei naufraghi di Playa Bonita, Alex Belli, Pier Luigi Diaco e Fanny Neguesha, Alessia si collega con l'isola dove i tre non stanno mangiando da un giorno e mezzo. Alessia li avverte che hanno un minuto per prendere quello che possono da portare a Cayo Paloma. Intanto Alfonso lancia l'hashtag #fannytuttacontenta, alludendo al fatto che la Neguesha sarà molto contenta di ritrovare Montovoli...



IL CASO SPAAK - Arriva il momento di affrontare il caso del ritiro di Catherine Spaak. Un video riassume quanto accaduto nella prima settimana e l'addio di Catherine in diretta settimana scorsa. Facendo una deroga al regolamento, la Spaak è in studio nonostante l'abbandono volontario. Lei ribadisce che era partita con lo spirito giusto e con la voglia di mettersi alla prova ma il viaggio in barca l'ha provata troppo. Spiega di avere avuto addirittura "paura di morire" e "la vita è sacra, non la metto a repentaglio per un gioco". Alfonso l'accusa di aver ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo per recuperare popolarità mentre Mara insiste sul fatto che a suo parere c'è dell'altro che la Spaak non vuole dire. Alessia non insiste oltre e chiude affermando che comunque le spiace e le sarebbe piaciuto vedere Catherine sull'Isola.



LA PROVA RICOMPENSA - Arriva il momento della prova per guadagnarsi una ricompensa in cibo. Due squadre si sfidano in una sorta di tiro alla fune: Valerio, Charlotte e Andrea Montovoli da una parte, Rocco e le Donatella dall'altra parte. La prima manche finisce 6-4 per i primi, che così affronteranno i vincitori della seconda manche che vede opposti Diaco, Fanny e Alex Belli contro Patrizio, Melissa e Rachida. La differenza di forza tra chi settimana scorsa ha mangiato e chi no è evidente e la manche finisce 9-3 per gli ex naufraghi di Playa Bonita. Nella finale vincono Belli, Diaco e Fanny che si aggiudicano il vassoio di polpette al sugo messo in palio. Mara Venier contesta affermando che a suo parere la prova è ingiusta perché i tre erano comunque reduci da una settimana di bagordi. I tre vincitori vorrebbero cedere le polpette agli altri ma il regolamento non lo consente e così le polpette rimangono nel piatto e nessuno mangia.



SI VA SU PLAYA DESNUDA- Si passa a parlare di Cecilia e Brice, i due naufraghi di Playa Desnuda. Tutti commentano che in realtà i due sono copertissimi e un video mostra la loro settimana sottolineando anche qualche pena d'amore che li ha colpiti. Alessia fa loro notare che si sono coperti come degli alberi di Natale, Alfonso li invita a lasciarsi andare un po' mentre Mara trova tutto questo "molto carino e poetico". Per i due naufraghi c'è la sorpresa di farli parlare con i rispettivi fidanzati. I due vengono avvertiti che tra poco arriverà l'eliminato, e per l'occasione dovranno denudarsi di nuovo. Poi si aprirà un televoto per decidere chi dovrà restare perché sull'Isola possono esserci solo un Adamo e una Eva.



IL PRIMO VERDETTO - Valerio e Patrizio vengono chiamati per gli ultimi trenta secondi di televoto. Ormai il verdetto è vicino, uno si salverà l'altro andrà a Playa Desnuda per un ulteriore televoto per giocarsela con Brice. Prima di annunciare il verdetto però affrontano le accuse lanciate da Patrizio all'indirizzo di Diaco, a suo dire regista della sua nomination.I due si confrontano e sembrano trovare almeno una tregua armata. Più accesa è la discussione tra Oliva e Melissa, nata da un presunto errore di Patrizio nel tentare di accendere il fuoco. Ma è il momento del verdetto: più di un milione di voti hanno decretato che il naufrago che deve abbandonare la Palapa è... Patrizio Oliva!



LA PROVA LEADER - Arriva il momento della prova leader. A sfidarsi per ottenere l'immunità e andare su Playa Bonita (potendo scegliere una persona da portare con sé) sono Andrea Montovoli e Rachida. I due devono raccogliere dei bastoni infilzati nella sabbia sott'acqua senza staccarsi da una struttura di legno. Rachida perde il copricapo ed è disturbata dai capelli davanti agli occhi, mentre ad Andrea cade in acqua la vaschetta con i bastoni raccolti fino a quel momento. Alvin fa quindi la conta dei punti riportati su ciascun bastone e il vincitore è Andrea Montovoli.



UN NUOVO INGRESSO SULL'ISOLA - Chi diventerà la nuova naufraga tra Cristina Buccino e Margot Ovani? E' arrivato il momento di scoprirlo. Arrivano entrambe sull'isola ma solo una potrà rimanere: adesso si aprirà un televoto lampo e chi perderà tornerà direttamente in Italia. Nell'uscire dall'acqua la Buccino si fa subito notare in tutta la sua prorompenza.



PATRIZIO A PLAYA DESNUDA - Oliva arriva sulla spiaggia e trova Brice e Cecilia dietro al paravento.. Alfonso lo invita ad abbracciarli per salutarli e si crea subito un simpatico siparietto. Alessia spiega a Patrizio come sono le regole della spiaggia, lui è a dir poco perplesso ma comunque ha qualche minuto per decidere se sfidare Brice oppure no.



SORPRESA PER I NAUFRAGHI - Alessia annuncia una sorpresa per i naufraghi e nella Palapa entrano Cristina e Margot. Le facce di tutti sono stupite, in qualche caso piacevolmente stupite, come Rocco, che pare apprezzare il nuovo ingresso. Tempo pochi minuti e il televoto lampo viene chiuso. Allo stesso tempo ai naufraghi viene chiesto per alzata di mano chi vorrebbero sull'isola: è praticamente un plebiscito per Cristina.



LE NOMINATION - In attesa di sapere chi entrerà tra Cristina e Margot si aprono le nomination. Il primo a essere chiamato è Valerio che confessa di non essere molto felice di avere vinto al televoto. Spiega di avere "delle mancanze notevoli", che sono i suoi cani. Scanu piange al pensiero. Tutti provano a rincuorarlo e Mara al grido di "amore della zia" gli dice che secondo lei potrebbe anche vincere. Lui decide di andare avanti e nomina Alex Belli. Tocca quindi a Rachida che fa il nome di Melissa "perché soffre fame ed è debole, troppo debole". Alessia chiama Rocco per parlare con i due del momento che li ha visti vicini in settimana. Rachida riguardando il video si commuove nuovamente. Anche Rocco si commuove al pensiero dei figli. Poi Siffredi passa alla nomination e fa il nome di Fanny. Melissa vota Valerio, perché "lo vede molto giù" mentre le Donatella puntano su Charlotte.



LA DECISIONE DI PATRIZIO - Si torna su Playa Desnuda dove Patrizio decide di accettare la sfida. Molto spiritosamente fa un vero spogliarello canticchiando. Si mette tra Cecilia e Brice mentre la Rodriguez si sforza di guardare da tutt'altra parte. In attesa dell'esito del televoto tra Brice e Oliva, si torna alle nomination, con Fanny che nomina Valerio, anche lei perché lo vede "triste". Anche Pierluigi Diaco vota per Valerio, anche lui con la medesima motivazione. Charlotte invece scrive sul foglio il nome di Alex. Sia Signorini che la Venier non apprezzano questo atteggiamento di votare non per antipatia ma per fare il bene dell'altro, giudicandolo ipocrita.



GLI ULTIMI VERDETTI - Si torna su Playa Desnuda, dove arriva il verdetto. Il pubblico da casa ha deciso di lasciare sull'isola con Cecilia Brice, e così Patrizio, che prende molto sportivamente il verdetto, deve tornare a casa. Si passa quindi a Cayo Paloma per annunciare il nominato, che è Valerio Scanu. L'altro nome per la nomination lo fa Andrea Montovoli, in qualità di leader della settimana. Lui fa il nome di Charlotte perché è "la seconda persona che si è data meno da fare" (la prima sarebbe stata Valerio. Manca solo di scoprire chi sarà la nuova naufraga: tra la gioia dei naufraghi arriva di corsa Cristina Buccino, che ha vinto il televoto. Anche per lei l'avventura può cominciare.

