Isola dei famosi, Patrizio Oliva e Valerio Scanu verso il verdetto

16:56 - Sull'Isola dei famosi ci si avvicina al primo verdetto, quello che stabilirà chi tornerà a casa tra i due nominati Patrizio Oliva e Valerio Scanu. La settimana per i due è passata non senza qualche tensione, con Valerio che ha litigato con Rachida e Patrizio che invece sfogato tutta la sua frustrazione per la nomination, a suo dire architettata ai suoi danni da Pier Luigi Diaco. Intanto sull'Isola sta arrivando il maltempo.

Nemmeno Fanny si è salvata dal risentimento di Patrizio, che l'ha ignorata quando si sono incrociati durante la gita di lei a Cayo Paloma. La cosa ha fatto rimanere male la Neguesha che si è sfogata proprio con Diaco, il quale non ha perso l'occasione per dare del rosicone a Oliva.



Conferma del "complotto"? A sentire le parole di Patrizio non ci sono dubbi. "Questa nomination mia e di Valerio è stata studiata alla grande" ha detto sfogandosi con Rocco. A suo parere Diaco ha studiato tutto, "facendo una scaletta dei nominati. Non vedo l'ora che viene - ha detto - mi deve guardare in faccia".



Valerio dal canto suo ha spiegato che non si aspettava di essere nominato subito, per quanto fosse consapevole che un nome doveva essere fatto. Rocco rincara la dose di realismo: "Io al motto di 'Siamo un gruppo, tutti felici e tutti contenti' non ci ho mai creduto - dice -. Prima della partenza siamo tutti amici, ma poi piano piano, si sa che vengono fuori i nodi dal pettine. Quando si parte per una competizione dove c'è un unico vincitore, il gruppo è sempre finto".



Di finzione in finzione chi saranno i prossimi nominati? Di sicuro l'unità del gruppo in queste ore sarà messa a dura prova dalle condizioni del tempo, peggiorate bruscamente. Per uscirne indenni converrà a tutti mettere da parte egoismi e antipatie e lavorare insieme per ripararsi alla meglio...



Lunedì in studio anche Catherine Spaak - Puntata ricca di spunta quella che andrà in onda lunedì sera in prima serata su Canale 5. Oltre alla sfida tra Patrizio e Valerio, decisa dal voto dei telespettatori attraverso sms, web, Twitter e l’app Mediaset Connect, verrà scelta chi tra Margot Ovani e Cristina Buccino entrerà ufficialmente in gara come nuovo naufrago. Catherine Spaak sarà in studio con Alessia Marcuzzi a commentare, raccontare e difendere la sua discussa scelta di lasciare il gioco prima del suo effettivo avvio. Poi ci sarà in diretta la prova leader che garantirà l’immunità dalla nomination: il vincitore eviterà il rischio eliminazione e potrà scegliere chi portare con sé a Playa Bonita.

A PLAYA DESNUDA ARRIVA LA COPERTA