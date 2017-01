7 febbraio 2015 Isola dei famosi, Margot Ovani e Cristina Buccino in sfida lunedì Durante la seconda puntata il pubblico deciderà chi tra le due belle sbarcherà a Cayo Paloma Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:56 - Lunedì, con la seconda puntata dell'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5, ci saranno ben due eliminazione. Intanto si scoprirà chi tra Valerio Scanu e Patrizio Oliva è sopravvissuto al televoto. Ma per un maschietto che dovrà lasciare Playa Paloma, una nuova fanciulla è pronta a sbarcare. Perché è aperto anche il televoto su Cristina Buccino e Margot Ovani. Chi ce la farà?

Al termine della prima puntata, Alessia Marcuzzi ha infatti presentato due nuove possibili new entry che potrebbero unirsi ai naufraghi a partire dalla seconda puntata.



L'italo-francese Margot ha un carriera da modella, ha calcato le passerelle internazionali arrivando presto a posare per riviste e magazine patinati.



Cristina Buccino, volto di svariate campagne pubblicitarie, ha un passato televisivo e il titolo di velina mora sfiorato per un soffio, nonché ex del figlio di Gigi D'Alessio, Claudio.



Entrambe sono pronte a partire per un'esperienza che le porterà lontano dal mondo scintillante al quale sono abituate e a mettersi alla prova rinunciando a tutto. Sarà la gente da casa a scegliere quale delle due potrà diventare una naufraga e sbarcare in Honduras. Vincerà il fascino sofisticato di Margot Ovani o quello classico di Cristina Buccino? Quale tipo di bellezza sbarcherà sull'Isola?



Durante la seconda puntata sarà aperto un televoto per permettere di decidere chi tra queste due aspiranti naufraghe potrà entrare in gara.



IL QUARTO GIORNO DEI NAUFRAGHI E LA PRIMA PROVA LEADER