4 febbraio 2015 Isola dei Famosi, la prima notte di Cecilia e Brice a Playa Desnuda La coppia ha dormito senza veli, tra kit di sopravvivenza e foglie Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:03 - Cecilia Rodriguez e il modello francese Brice Martinet hanno passato la prima notte a Playa Desnuda dell'Isola dei Famosi. Soli e nudi, i novelli Adamo ed Eva si sono arrangiati come potevano, cercando di coprire le nudità con foglie e altri mezzi di fortuna. "Tu hai solo una cosa da coprire, io ne ho tre" si lamenta Cecilia con il compagno d'avventura che la tranquillizza "All'inizio è dura, ma non ti metterò in imbarazzo".

"All'arrivo di Cecilia mi sono sentito un po' imbarazzato, è normale - svela Brice - Ma adesso mi sento bene, non sono a disagio. Arriveremo anche a gestire la nudità". Meno disinvolta la sorellina di Belen che si sfoga: "Non immaginavo che fosse così tragica, non ho mai dormito così. E'strano, però spero che sarà una notte bella".