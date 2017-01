23 gennaio 2015 Isola dei Famosi: i naufraghi partono tra lacrime, coccole e primi flirt I 12 naufraghi all'aeroporto di Malpensa verso l'Honduras, dove il 26 gennaio comincerà la nuova avventura: l'appuntamento è in prima serata su Canale 5 dal 26 genanio Tweet google 0 Invia ad un amico

13:26 - Rocco Siffredi che si commuove e abbraccia la moglie, Alex Belli che si fa coccolare, Andrea Montovoli che aiuta Fanny Neguesha a portare le valigie. E ancora Valerio Scanu che socializza con Le Donatella. Eccoli i 12 naufraghi all'aeroporto di Malpensa in partenza per l'Honduras, dove il 26 gennaio comincerà la nuova avventura dell'Isola dei Famosi in onda dal 26 gennaio in prima serata su Canale 5.

E se Catherine Spaak preferisce starsene in disparte, Melissa P. scruta i "colleghi" per conoscerli meglio. Charlotte Caniggia sfoggia un look prorompente e c'è da scommettere che i bikini lasceranno poco all'immaginazione. Sorridono Patrizio Oliva, Pierluigi Diaco e Rachida, mentre Fanny tutta di nero vestita si nasconde dietro grandi occhialoni.



La Neguesha assicura che si è lasciata alle spalle la storia d'amore con Mario Balotelli: "Non voglio più essere solo la fidanzata di... Voglio staccarmi questa etichetta, adesso vado per la mia strada, penso a me, al mio futuro", ha detto. E chissà se l'Isola non le regalerà un nuovo amore. In aeroporto non ha disdegnato la compagnia di Montovoli.