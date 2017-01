25 febbraio 2015 Isola dei Famosi, Fanny Neguesha si ritira: Diaco e la Buccino soli al televoto Tutti i voti espressi durante la prima sessione sono stati annullati, gli utenti che hanno votato via sms verranno rimborsati Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:12 - Fanny Neguesha abbandona l'Isola dei Famosi. La modella belga, in nomination per la seconda volta consecutiva, ha deciso di lasciare il reality. L'annuncio ha costretto la produzione ad annullare tutti i voti espressi nella sessione di televoto aperta durante la puntata di lunedì. Una nuova sessione con i soli Pierluigi Diaco e Cristina Buccino a rischio eliminazione è stata aperta. Gli utenti che avevano già votato via sms saranno rimborsati.

Dopo aver salutato i compagni d'avventura e prima di lasciare Playa Uva, Fanny ha spiegato i motivi della sua scelta: "Sono venuta all’Isola perché volevo vedere dove mi portavano le mie forze, ma ho dovuto prendere la decisione di tornare a casa per stare vicino a mia nonna soffro troppo la sua mancanza", ha detto la bella modella. "Il mio rapporto con lei è veramente speciale. Lei mi ha cresciuta… il mio papà era malato e se ne è andato. Lei ha sacrificato la sua vita per me per starmi vicino. Devo tornare da lei".



Sopraffatta dalla nostalgia per la nonna, nei giorni scorsi la Neguesha aveva minacciato più volte il ritiro dal programma e aveva espresso il desiderio di tornare a casa anche nel corso della puntata di lunedì sera. In quella occasione, la conduttrice Alessia Marcuzzi l'aveva invitata a rifletterci su ancora 24 ore, ma alla fine la modella ha deciso di lasciare L'Isola dopo appena 24 giorni.



Fanny Neguesha era tra i concorrenti indicati come possibili vincitori del reality di Canale 5. La sua avventura in Honduras era anche iniziata piuttosto bene. La modella belga è stata una dei tre naufragi privilegiati che hanno vissuto su Playa Bonita durante la prima settimana. Proprio su quella spiaggia la Neguesha aveva confessato la sua simpatia per Andrea Montovoli, ma il ritorno su Cayo Paloma è stato tutt'altro che dorato. La convivenza con gli altri naufraghi non è stata semplice e, complice la tanta nostalgia dei propri cari, la bella Fanny si è sentita sempre più triste e a disagio. Fino all'addio.