Isola dei Famosi: Fanny Neguesha, Pierluigi Diaco e Cristina Buccino in nomination

15:32 - Il pubblico ha deciso che Melissa P. deve abbandonare l'Isola dei Famosi. Fanny Neguesha e Cristina Buccino si salvano. Intanto gli altri naufraghi devono trasferirsi su Playa Uva. Gaffe di Mara Venier che in diretta rivela ai ragazzi l'esistenza di Play Desnuda. E' tempo di nuove nomination: al televoto finiscono Fanny (che annuncia di voler lasciare il gioco e ha 24 ore di tempo per pensarci), Pierluigi Diaco e Cristina.

LO SCHERZO PER ALESSIA - Piero Chiambretti irrompe nello studio dell'Isola dei Famosi cercando Playa Desnuda e dà il via al quarto appuntamento con l'Isola dei Famosi. Gli opinionisti Mara Venier e Alfonso Signorini preparano uno scherzo per Alessia e le regalano una gigantografia di loro due abbracciati e nudi, un fotomontaggio che li ritrae come Cecilia e Brice. La Marcuzzi intanto annuncia ai naufraghi che cambieranno spiaggia: hanno due minuti di tempo per lasciare Cayo Paloma con tutte le loro cose e se non saranno in barca tutti entro il tempo previsto perderanno il fuoco. Purtroppo però i naufraghi perdono la sfida.



ROCCO E ANDREA LITIGANO - Mara si complimenta con Rocco Siffredi: "Mi ha commosso il suo legame con la moglie e la sua malinconia". E la conduttrice annuncia che stasera avrà la possibilità di parlare con la moglie. Intanto Signorini rivela: "Stanotte c'è stato il primo approccio tra due naufraghi e sono rimasti entrambi soddisfatti". Uno scoop che sarà svelato nel corso della serata. Su Playa Desnuda, invece, continua la vita di privazioni di Brice Martinet e Cecilia Rodriguez, sempre più affiatati. I due vengono separati per la prima volta. Entrambi scoppiano in lacrime. Ma in Palapa si discute della canzone della discordia che ha fatto litigare Rocco e Andrea. "Chi è giù come Montovoli non dovrebbe contagiare gli altri", sottolinea Siffredi. I due litigano animatamente.



BELLI CONTRO DIACO - Alessia annuncia a Cecilia e Brice che andranno a Cayo Paloma e che per loro ci sarà anche un pranzo. Con tanto di vino... Anche se non troveranno gli altri naufraghi. Mentre corrono in barca, il vento alza la "mutanda" di Martinet e scopre il lato B. Le telecamere nascoste riprendono una lite tra Belli e Diaco che si accusano a vicenda di essere cambiati e di essere falsi. L'amicizia si è sfaldata, forse anche per colpa della fame. I due litigano anche in Palapa, Alex attacca: "Tu sei cambiato ed ora abbiamo finalmente conosciuto chi sei, la maschera non ce l'hai più". Anche Rocco accusa Pierluigi di essere "stregone e manipolatore".



MELISSA P. ELIMINATA - Tra Fanny, Melissa e Cristina, la naufraga che deve immediatamente abbandonare la Palapas è la scrittrice Melissa P. che sull'Isola ha socializzato soprattutto con Diaco e Montovoli.



LA GAFFE DI MARA VENIER - Alessia mostra Valerio imitatore e chiede a Mara di fare una domanda a Scanu che deve rispondere come Belen. Ma durante "l'intervista" chiede cosa ne pensa della sorella Cecilia sulla Playa Desnuda, svelando così ai naufraghi la presenza della Rodriguez e quindi di un'altra spiaggia. Una gaffe, che viene subito colta da Scanu e dagli altri... La Marcuzzi propone di mandare a Playa Desnuda la Venier come punizione, ma Signorini sottolinea ironicamente: "Sarebbe un supplizio soprattutto per i telespettatori".

LE DONATELLA VINCONO LA PROVA LEADER - Tra le Donatella e Alex Belli, che sfidano il fuoco, a vincere sono le sorelle, che superano il record di un minuto e 30 secondi e quindi diventano leader della settimana. "E' la prima delle donne", interviene la Marcuzzi. Signorini si complimenta con loro. "Siete esemplari, state affrontando il gioco nel modo giusto, sempre con il sorriso e vi date sempre da fare".



ROCCO PARLA CON LA MOGLIE E PIANGE - Rocco, chiamato in Palapa, si collega con la moglie Rozsa. Per lui è stata una settimana difficile, colpito dalla malinconia si è messo più volte a piangere. "Amore si bravissimo, i tuoi figli sono orgogliosissimi di te, quindi devi stare tranquillo. Amore io sono sempre con te, non mollare", lo rincuora la moglie. "Io sono venuto qui per ripulirmi, sono fortunato, voglio dare di più alla mia famiglia, io devo cambiare come persona, come marito, prometto che starò più vicino a mia moglie, che se lo merita", assicura Rocco in lacrime.



LA SIGNORINATA - Alfonso Signorini lancia un concorso: "Chi è il più bello o la più bella dell'Isola?". Il direttore di Chi preferisce Rachida e Montovoli, per la Venier invece sono Alex Belli e Cristina Buccino... Poi lancia lo scoop: "Proprio tra Belli e la Buccino è successo qualcosa". Alessia puntualizza: "La moglie di Alex che è qui non è felice di sentirti dire queste cose...".



MELISSA P. RIFIUTA LA PLAYA DESNUDA - Charlotte Caniggia arriva in studio e racconta la sua Isola: "Mi sentivo sola, non ho dato il meglio per quello". Intanto Melissa raggiunge in barca Cayo Paloma, dove ci sono già Cecilia e Brice, e deve decidere se rimanere ancora in gioco e denudarsi o tornare in Italia. "Io nuda davanti a Brice non reggo, ma il vero motivo è che sono stanca, questa avventura mi ha regalato molto, mi ha fatto scoprire delle cose di me che non conoscevo. Me ne torno a casa".

FANNY, DIACO E BUCCINO IN NOMINATION - Nel gioco a catena la squadra rossa è la prima a cominciare con le nomination: Le Donatella salvano Rocco che sceglie Rachida che a sua volta "aiuta" Alex Belli: Fanny è quindi di nuovo in nomination. In Palapa Cristina nomina Diaco, anche Scanu fa il nome di Pierluigi, Montovoli invece opta per Rocco, anche Rachida scrive Pierluigi, arriva il turno di Diaco che annuncia la volontà di abbandonare l'Isola perché si sente sotto pressione: "C'è un accanimento da parte di un gruppetto". Signorini lo invita a combattere. Pierluigi quindi si fa convincere e decide di rimanere. Diaco nomina quindi Rocco, che viene ricambiato da Siffredi. Anche Belli manda al voto Pierluigi. Intanto Fanny in lacrime annuncia la volontà di ritirarsi, Alessia cerca di convincerla a rimanere e le chiede di prendersi altre 24 ore per decidere. Le Donatella, leader della settimana, mandano al voto Cristina Buccino.