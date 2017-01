6 febbraio 2015 Isola dei Famosi: Fanny Neguesha, la medusa e la "cura miracolosa" di Alex Belli L'attore sperimenta un rimedio naturale per alleviare il dolore sulla gamba della sexy modella belga Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:01 - Anche sulla Playa Bonita, dove si vive tra lusso e comfort, possono capitare piccoli incidenti. Fanny Neguesha, durante una nuotata, viene colpita su una gamba da una medusa. Così, senza pensarci due volte, chiede aiuto ad Alex Belli. La sexy modella belga suggerisce il rimedio naturale: "La pipì è l'unica soluzione". E l'attore la "soccorre". Tutto è bene quel che finisce bene: grazie alla "cura" il gonfiore in pochi minuti svanisce.

Medusa a parte, si gode i privilegi della playa, ma gli occhi di Fanny brillano solo quando dopo aver vinto una prova ricompensa ottiene un fantastico tour con la macchina galleggiante, la Fiat 500 rossa fiammante, per andare a trovare i compagni di Cayo Paloma. La modella infatti non nasconde una particolare simpatia per Andrea Montovoli. E quando Belli le chiede chi le manca di più, non esita a rispondere: "Qui è bello perché abbiamo tutto, ma mancano gli altri, mi manca Andrea...". Poi puntualizza: "E' un bel ragazzo, ma non vedo niente tra di noi, solo una amicizia...". Quindi la Neguesha parte alla volta di Cayo Paloma.

Le Donatella, entusiaste, sono le prime ad accorgersi dell’arrivo della macchina. Fanny scende dall'auto e saluta per primo Rocco e, naturalmente, Andrea, che commenta: "Quindi veramente c'è Cayo Bonito e questo un po' mi rallegra da un lato, dall'altro provo un po' di invidia". Mentre Siffredi è più speranzoso: "Arriverà anche per noi il pesce cotto. Arriverà!". Per Fanny il tempo su Cayo Paloma è scaduto. È ora di salutare gli amici e di tornare a godersi i privilegi: "Ci siamo abbracciati tutti, ero felicissima di vederli dopo questi tre giorni, mi sembrano più di una settimana, ma vedo che hanno tutti il sorriso, quindi significa che fino ad adesso stanno bene".