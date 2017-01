20 gennaio 2015 Isola dei Famosi, ecco i 12 naufraghi pronti a partire per l'Honduras "Tv Sorrisi e Canzoni" svela i nomi di tutti i concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che scatterà lunedì 26 gennaio su Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

14:01 - Svelato il cast della nuova edizione de L'isola dei Famosi, al via lunedì 26 gennaio su Canale 5. I 12 concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi sono stati rivelati da "Tv Sorrisi e Canzoni" e twittati dall'account ufficiale del programma. Con Rocco Siffredi, Catherine Spaak, Valerio Scanu, Fanny Neguesha e Charlotte Caniggia, ci saranno Melissa P., Patrizio Olivia, Pierluigi Diaco, Andrea Montovoli, Alex Belli, Rachida e Le Donatella.

Tanti volti della tv, qualcuno con alle spalle partecipazioni a reality e talent, una protagonista da scoprire, come Fanny Neguesha e un'incognita sexy rappresentata da Charlotte Caniggia. I 12 concorrenti de "L'Isola dei Famosi", che per due mesi proveranno a sopravvivere da naufraghi per aggiudicarsi il premio da 100 mila euro, hanno profili molto diversi tra loro e due obiettivi in comune: mettersi in gioco e farsi conoscere meglio dal pubblico italiano. In realtà i partecipanti sono 13, ma ai fini del gioco le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, alias Le Donatella, valgono per uno.



Se per Catherine Spaak, Patrizio Oliva e Alex Belli "L'isola" è una sfida con se stessi, per Valerio Scanu conta solo vincere, per poter così produrre il suo nuovo album con la sua etichetta indipendente. Rocco Siffredi teme la fame e il voto di astinenza sessuale appena annunciato, mentre Fanny ha qualche problema con ragni e insetti che in Honduras abbonderanno. La bella Charlotte Caniggia non sa cosa l'attende. “Non so come sopravviverò” dichiara, ma per affrontare meglio la vita dura dell'Isola ha pensato di portarsi un cuscino. Come lei anche altri naufraghi non rinunceranno a una parvenza di comodità, mentre Melissa P. porterà anche in Centroamerica i suoi inseparabili tarocchi.



"L'Isola dei Famosi" andrà in onda con nove appuntamenti tutti i lunedì alle 21.10 su Canale 5, ma dal lunedì al venerdì non mancheranno strisce quotidiane. Canale 5 trasmetterà infatti una pillola di 10 minuti alle 16, mentre Italia 1 dedicherà uno spazio di 23 minuti alle 19.55. Su La 5 saranno ben 50 i minuti di scene mai viste in onda a partire dalle 18.40. E per gli internauti, tanti contenuti extra visibili solo sul web e attraverso i profili social del programma, per non perdersi nemmeno un minuto del reality più atteso della stagione televisiva.