20 febbraio 2015 Isola dei Famosi, da Fanny a Cristina: è il momento delle belle lavanderine Le due naufraghe in nomination con Melissa si danno da fare: intanto su Cayo Paloma inizia a piovere...

10:06 - Sull'Isola dei famosi le ragazze si danno da fare. C'è chi, come Rachida, cucina, e chi come Fanny Neguesha e Cristina Buccino lavano i panni e li asciugano al sole. Tra le due belle naufraghe, entrambe al televoto con Melissa, non corre buon sangue. Ma per un momento mettono le antipatie da parte e per scacciare la tensione si dedicano al bucato. Il risultato, merito di bikini e fisici perfetti, è davvero sexy.

A proposito di pulizia, Valerio fa notare ad Alex che Pierluigi si è lavato i capelli con lo shampoo per due giorni di seguito e attacca: "Digli qualcosa tu, perché se glielo dico io, non glielo dico con i termini giusti". Intanto su Cayo Paloma inizia a piovere.





Il tempo sta cambiando e la produzione informa i naufraghi che nelle prossime 48 ore sono previste pioggia e vento e consiglia di rinforzare la capanna. I ragazzi iniziano a darsi da fare. Cristina ammette di avere paura del maltempo. Rocco, invece, dice di non avere nessuna preoccupazione. A Playa Desnuda Brice utilizza il telo impermeabile per coprire la capanna, mentre Cecilia cucina gli ultimi crostini.