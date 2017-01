5 marzo 2015 Isola dei Famosi, Cristina contro Alex Belli: "Non mi fido più di te" La sexy naufraga si sente usata dall'amico speciale e lo attacca, poi si confida con Rocco Siffredi... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:49 - Dopo le polemiche durante la quinta puntata dell'Isola dei Famosi il "legame" tra Cristina Buccino e Alex Belli comincia a scricchiolare. La sexy modella si è sentita "usata" dall'attore di Centovetrine e affronta con lui l'argomento: "Il rapporto che si è creato fra di noi era frutto di una tua strategia?", chiede a bruciapelo. "No, semplicemente è una amicizia", è la risposta. Ma il dubbio c'è e la naufraga trova una spalla in Rocco Siffredi.

Tra Cristina e Alex arrivano quindi le prime incomprensioni dopo il feeling speciale che si era creato in queste settimane. I due naufraghi iniziano a discutere su tutto. Hanno un parere contrario ad esempio sulla situazione che si è creata sull'isola. "Non è poi così drastica, la vera isola è stata quella di Brice e Cecilia", dice Belli. Cristina però non è d'accordo e lo zittisce: "Smettila di fare il supereroe".



Poi lo affronta senza filtri, gli chiede se nasconde una strategia nel rapporto che è nato fra di loro e Alex si difende: "Noi ci siamo trovati. Sei arrivata sull'isola, sei stata attaccata, ti ho difeso perché mi andava di difenderti in maniera totalmente disinteressata". La Buccino replica: "Non credo di aver fatto nulla di male, non credo di esserti mai stata addosso". Alex la blocca e continua: "E' iniziata un'amicizia. L'amicizia tra uomo e donna è sempre vista in maniera forviante. Questa non è colpa mia, né colpa tua. Non mi venire a dire che è una strategia di gioco. Se tu dici questo, mi offendi parecchio, perché invece tu sai benissimo che abbiamo passato settimane in situazione di difficoltà".



Cristina si giustifica: "Mi sentivo di dirtelo, perché avevo un magone da ieri. E' da stanotte che ci penso". I due si chiariscono e si abbracciano. Ma la modella non gli crede fino in fondo e a Rocco confessa: "Lui gioca ovviamente, però se lo fa con gli altri è un conto. Se lo fa con me uno poi prende una posizione e capisce come gestirsi e come comportarsi. E io non sbaglio mai. Non ci sbagliamo mai Siffredi!".