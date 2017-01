Isola dei Famosi: Cristina Buccino si avventura di... petto

16:45 - Eccola finalmente sull'Isola dei Famosi la bombastica Cristina Buccino. Il pubblico da casa l'ha scelta come nuova naufraga preferendola a Margot Ovani e persino i naufraghi, quando Alessia Marcuzzi ha chiesto loro di scegliere tra le due, non hanno avuto dubbi: l'alzata di mano si è trasformata in un plebiscito. D'altronde, la showgirl uscendo dall'acqua si è fatta subito notare in tutta la sua prorompenza.

Ai più attenti non è sfuggito lo sguardo di Rocco Siffredi, che appena ha saputo il verdetto ha mostrato di apprezzare il nuovo ingresso. Intanto i naufraghi di Cayo Paloma avranno una nuova bocca da sfamare. Ai naufraghi è stata data la possibilità di scegliere tra la Buccino e la Ovani, e visto che la loro scelta è uguale a quella pubblico hanno ricevuto una ricompensa. Insomma, lo sbarco della nuova naufraga promette bene: la bella Cristina porta in dono i fiammiferi. Accenderà anche qualche cuore?