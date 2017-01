19 gennaio 2015 Isola dei Famosi, Charlotte Caniggia è la quinta naufraga ufficializzata Anche la sexy figlia dell'attaccante argentino Claudio Caniggia tra i partecipanti del reality di Canale 5, in onda da lunedì 26 gennaio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:29 - E' Charlotte Caniggia il quinto naufrago de “L'Isola dei Famosi”, che scatterà il 26 gennaio, alle 21.10, su Canale 5. L'argentina, figlia di Claudio Caniggia - ex calciatore di Verona, Atalanta e Roma - si aggiunge a Valerio Scanu e Fanny Neguesha, ufficializzati sabato da Alessia Marcuzzi nella puntata di “Verissimo”, e Catherine Spaak e Rocco Siffredi, che ha appena annunciato di aver fatto voto d'astinenza.

Charlotte Caniggia promette di portare un po' di pepe sull'Isola. Attivissima sul web, con i suoi scatti sexy e i bikini succinti, la Caniggia rischia di compromettere i buoni propositi di Rocco Siffredi. In un video messaggio postato su Facebook, il pornodivo ha annunciato che osserverà due mesi d'astinenza. Per riuscire a rispettare la promessa, Siffredi ha chiesto il sostegno dei fan, rilanciando lo slogan “Rocco tieni duro!”, coniato in occasione dell'analogo fioretto fatto prima dei Mondiali di calcio in Brasile. Allora giurò che non avrebbe fatto sesso per tutto il tempo che l'Italia avrebbe partecipato alla coppa del mondo. Questa volta la sfida si profila più lunga e molto più difficile.