Isola dei Famosi, Catherine Spaak: "In barca ho avuto paura di morire"

16:47 - Anche se ha lasciato volontariamente il gioco, grazie a una deroga al regolamento, Catherine Spaak arriva in studio per spiegare i motivi dell'addio all'Isola dei Famosi. L'attrice ribadisce di essersi trovata bene con tutti i naufraghi, ma incalzata da Alfonso Signorini che l'accusa di aver ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo, si difende: "In barca ho avuto paura di morire, non metto a repentaglio la vita per un gioco".

"Ero partita con lo spirito giusto - ha detto la Spaak - e con la voglia di mettersi alla prova. Avevo tanto entusiasmo, poi è successo che non sono arrivata lì. Sono successe alcune cose che mi hanno scioccata, che mi hanno messo in difficoltà. L’episodio della barca è stato decisivo: le condizioni del mare erano tremende. Il cameramen è caduto mentre ci riprendeva, siamo stati un’ora in balia delle onde, la barca faceva dei movimenti che non erano normali. Abbiamo sofferto".



Alessia Marcuzzi ha quindi indagato sulla locandina di una commedia teatrale che in Rete aveva lanciato un sospetto: ovvero un ritiro premeditato. "Mi era stata proposta una commedia insieme a Corinne Clery - spiega Catherine - Me l'avevano proposto in estate e a settembre avevo detto di no. Mi hanno chiesto di partecipare all'Isola a metà novembre". Tornando all'abbandono, le spiegazioni non convincono neppure la sua amica Mara Venier: "Secondo me c'è dell'altro che Caterina non vuole dire". Alla fine Alessia la congeda con un rammarico: "Mi sarebbe piaciuto vederti sull'Isola".