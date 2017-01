21 marzo 2015 Isola dei Famosi, bye bye a Cayo Paloma: i naufraghi tornano a casa per la finale Ultimo giorno sull'isola per i "superstiti" che adesso sono pronti a mettersi in viaggio per approdare negli studi di Canale 5 lunedì sera Tweet google 0 Invia ad un amico

16:57 - L'avventura dei naufraghi è terminata. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato della produzione. L'edizione 2015 de L'Isola dei Famosi terminerà lunedì sera con la proclamazione del vincitore ma per i concorrenti rimasti in gara è arrivato il momento di abbandonare Cayo Paloma. Tutti via con una zattera per prendere il largo e tornare... alle proprie vite!

L'entusiasmo dei naufraghi è incontenibile: urla, balli, abbracci e una corsa verso l'ultimo tuffo in mare. La reazione di Rocco è positiva, ma molto forte: "Un pezzo di cuore io qui l'ho lasciato". Ha un po’ di timore all'idea di riprendere la vita normale di tutti i giorni, perché non sa se avrà ancora la possibilità di vivere emozioni così intense: "Queste emozioni devono impregnarsi nel mio cervello, non devono dissolversi". Valerio, scherzando, urla ai compagni: “Ragazzi il fuoco si sta spegnendo”! Il resto del gruppo gli risponde con un simpatico vaffa. Per Valerio sono stati due mesi di sofferenza, di mancanze e di tante emozioni.



Tutti radunano le proprie cose e le mettono nei sacchi di juta per portarle via. Poi arriva l'elicottero che porta la zattera che viene sganciata nelle acque davanti all'isola. Sono Brice e Valerio che vanno a recuperarla. Le lacrime si affacciano agli di molti dei concorrenti, da Cecilia alle Donatella. Il ritorno era nell'aria ma vederlo concretizzarsi offre un'emozione difficile da contenere.



Salgono tutti sulla zattera, anche se Giulia è perplessa: "Ma tutti su una zattera diretti dove?". Non resta che rispondere ironicamente come fa Cecilia: "A nuoto verso Milano". Le tensioni ormai sono dimenticate, è il momento solo dei sorrisi. Brice e Valerio ritornano a Cayo Paloma e, con molta fretta, i naufraghi caricano tutte le loro cose sulla zattera per ritornare alla vita normale. Salutano per l’ultima volta la loro amata e odiata isola. Cayo Paloma rimane, dopo due mesi, completamente deserta.