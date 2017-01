28 febbraio 2015 Isola dei Famosi, Brice mette un 'cerotto' alle lacrime di Cecilia La showgirl argentina scoppia in lacrime pensando al fidanzato e alla famiglia. Per fortuna con lei c'è Brice che... Tweet google 0 Invia ad un amico

13:08 - A Playa Desnuda, la spiaggia senza veli dell'Isola dei Famosi, la fame e la malinconia mandano in crisi Cecilia Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, scoppia in lacrime e confessa: "Ho bisogno del mio fidanzato, della mia famiglia. Ho bisogno di coccole...". Per fortuna con lei c'è Brice che capisce al volo la situazione e cerca di mettere un 'cerotto', raccontandole l'imbarazzante incontro con sua moglie Elena.

"Quando il fisico non regge più, la testa può anche partire. Ho voluto mettere un cerotto un paio di minuti e farla sentire bene. Penso sia molto importante" confessa alle telecamere dell'Isola il modello, che cerca di tirare su di morale della sua compagna d'avventura con un aneddoto divertente che lo riguarda.



"Ti racconto una storia che non ho mai raccontato a nessuno - inizia Brice - Mi prenderai in giro, che vergogna! Era il mio primo ballo con Elena. Mi sono avvicinato, ho fatto due passi e ho avuto un problema 'idraulico' diciamo. Ho subito capito che non era amicizia...".



"Mi ha fatto bene parlare con Brice, perché fa bene scaricare un po' - ammette Cecilia - Dopo che ho pianto ha cercato di cambiare discorso. Mi ha fatto ridere un po', mi ha fatto bene".