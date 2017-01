7 febbraio 2015 Isola dei famosi, Andrea Montovoli vince la prima Prova Leader Bufera in arrivo, paura tra i naufraghi di Cayo Paloma e di Playa Desnuda Tweet google 0 Invia ad un amico

15:43 - Nel quarto giorno sull'Isola, i naufraghi di Cayo Paloma affrontato la loro prima Prova Leader che consiste in una gara di resistenza. Prime a cedere le Donatella, Andrea viene proclamato vincitore. Intanto il brutto tempo non lascia tregua ai naufraghi che devono affrontare l'arrivo di una bufera. Tutti e tre i gruppi quindi escogitano un modo per trovare riparo, ma la produzione non li lascia soli...

A Laguna Palo Seco si svolge la prima prova Leader, una gara di resistenza alla quale non si uniscono Valerio e Patrizio, rimasti a Cayo Paloma. I partecipanti devono restare più a lungo possibile in equilibrio su una piramide galleggiante. Partono da una base e ogni 30 secondi devono salire di una traversina. Chi cade viene eliminato. Le Donatella, considerate come unico concorrente, in difficoltà cedono subito. Anche Rocco non ce la fa e ironizza sul suo baricentro troppo basso. Andrea vince mentre Charlotte, Rachida e Melissa si contendono il secondo posto, tutto da verificare. Lunedì, durante la puntata, i primi due classificati si giocheranno la leadership.



Intanto, a Playa Bonita Alex e Diaco si dedicano alla pesca con scarsi risultati. “Il pesce è come la donna, più lo cerchi e più non ti arriverà mai!”, dice Belli al compagno.

I naufraghi devono fare i conti con l'arrivo di una bufera. A Cayo Paloma tutti si danno da fare per rinforzare la capanna, a Playa Desnuda, sempre più scoraggiati, Brice e Cecilia temono di patire il freddo mentre i privilegiati di Playa Bonita pensano ai compagni meno fortunati.



Ma la produzione ha un pensiero per tutti e ai primi consegna due fiammiferi, al gruppo di Diaco prepara una capanna confortevole e ai Desnudi offre delle coperte.