Isola dei Famosi, Andrea Montovoli e Rocco Siffredi in nomination

11:25 - Sono Andrea Montovoli e Rocco Siffredi a contendersi il posto sull'Isola dei Famosi questa settimana. Eliminato dal pubblico Pierluigi Diaco, mentre Cecilia lascia il suo 'Adamo' Brice, per raggiunge gli altri isolani e tornare finalmente a vestirsi.

A commentare le imprese dei naufraghi Mara Venier e Alfonso Signorini, per una puntata che si preannuncia ricca di sorprese... I naufraghi di Playa Uva riceveranno infatti la visita dei loro cari, ma conquistare i i loro abbracci non sarà facile. Anche per i desnudi Cecilia e Brice è pronta una sorpresa speciale. Dovranno porre fine alla loro convivenza e uno di loro sarà portato in mezzo agli altri naufraghi.



CECILIA VA A PLAYA UVA - Dopo aver svelato l'esistenza di Playa Desnuda, anche Alfonso teme la Venier: "Dato che le ho confidato dei segreti, ho paura che me li spiattelli adesso". Stasera la Rodriguez lascerà Brice per unirsi agli altri naufraghi: "Siete inseparabili, ma da oggi non vivrete più insieme. Dite grazie a Mara che ha rivelato l'esistenza di Playa Desnuda, Cecilia andrà a vivere insieme agli altri".



LA MOGLIE DI ALEX BELLI SULL'ISOLA- Durante la settimana tra Alex e Cristina si è creato un legame affettuoso. La moglie Katarina è sbarcata sull'Isola per confrontarsi con il maritino: "Devi fare il bravo amore, mettono in dubbio il nostro matrimonio. Io so che per te è un'amicizia, ma per Cristina non so... tieni le mani giù da mio marito". Katarina abbraccia con passione il suo Alex, ma ha qualcosa da dire anche alla Buccino: "Sono contenta che ti prendi cura di lui, ma io un po' di meno".

PIERLUIGI DIACO ELIMINATO - Il giornalista viene eliminato dall'Isola, mentre la Buccino si salva. Il suo 'bacio di Giuda', che vale come una nomination, va proprio a Cristina. "E' stato coerente, non gli sono mai piaciuta" commenta la diretta interessata.



L'ARRIVO DI CECILIA 'LA DESNUDA' - L'argentina saluta Brice per raggiungere gli altri isolani e potrà tornare finalmente a vestirsi. "Questa è una bellissima amicizia" commenta Mara e anche il fidanzato Francesco è un po' triste della loro separazione. Cecilia, che per questa settimana è immune, arriva tra i naufraghi e Rocco commenta: "Sono loro, lei e Brice, ad aver vissuto la vera Isola".

LO SVENIMENTO DI RACHIDA - I naufraghi devono compiere un labirinto sospeso, con un cocco in equilibrio su di un piatto. Andrea Montovoli è il vincitore, sulla spiaggia 'pesca' la mamma Angela. Il vincitore dona anche alle Donatella la stessa possibilità e riabbracciano mamma Monica. Anche gli altri rivedono i propri cari, ma solo per pochi secondi. Rocco e Alex baciano le mogli, Valerio abbraccia la nonna, mentre Rachida sviene quando vede la figlia.



ROCCO E ANDREA IN NOMINATION - Il nervosismo e la stanchezza di Montovoli non piacciono ai naufraghi, che lo vogliono fuori dall'Isola. Fuori dal coro solo le 'cocorite' Donatella che scelgono Cristina. Il leader Alex Belli manda invece in nomination Rocco Siffredi.