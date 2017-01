Isola dei Famosi: Alex Belli flirta con Cristina Buccino

12:49 - Non solo liti. All'Isola dei Famosi sbocciano le prime "simpatie". Per Alex Belli, che ha lasciato a casa la moglie Katarina, la naufraga più sexy è Cristina Buccino. Che ricambia i complimenti: "E' un bel ragazzo". L'attore di "Centovetrine" crea un braccialetto di corda e lo dona alla showgirl. I due hanno legato molto, si difendono a vicenda e passano tantissimo tempo insieme. D'altronde Alfonso Signorini durante la diretta ha insinuato il dubbio.

Alex è sposato con la bella Katarina Raniakova. "Ti amo amore mio", le ha detto durante un collegamento nella quarta puntata del reality. Nel frattempo però non disdegna la compagnia della provocate Buccino. Un "flirt" che non è sfuggito a Signorini: "Tra Belli e la Buccino è successo qualcosa..." ha tuonato. E le immagini che arrivano da Playa Uva sembrano dargli ragione. Solo amicizia o all'Isola sta nascendo il primo amore?