Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: "Ecco perché non siamo andati in onda"

13:04 - "Non si poteva in nessun modo fare arrivare i concorrenti sulla playa". Alessia Marcuzzi spiega su Facebook i motivi che hanno portato al rinvio dello sbarco dei naufraghi su "L'Isola dei Famosi". "Il tempo era troppo brutto", ha scritto la conduttrice, che ha risposto anche a quanti si sono lamentati per il poco spazio concesso ai naufraghi durante la breve diretta. Liquidate col sorriso anche le critiche al look.

"La verità è che la natura comanda... E noi non possiamo fare altro che rispettarla". Alessia Marcuzzi ribadisce sui social il concetto espresso dall'opinionista Alfonso Signorini, durante la breve diretta in studio di lunedì sera. La conduttrice ha voluto spiegare pubblicamente quanto è accaduto ai tanti fan che hanno animato la discussione in rete intorno al reality più atteso dell'anno, che è iniziato con il'imprevedibile colpo di scena orchestrato da Madre Natura. "Le nostre strutture erano state spazzate via dal vento e dal maltempo: non si poteva cominciare il programma - ha spiegato la Marcuzzi - Avevamo previsto tante sorprese per voi e per i nostri concorrenti, ma non c'era la possibilità di metterne in atto neanche una".



La conduttrice ha risposto anche a quanti si sono lamentati del poco spazio concesso ai naufraghi. "Non avevamo il tempo di far parlare tanto i nostri naufraghi perchè non era una vera e propria puntata, ma solo un collegamento per assicurarci che stessero bene e comunicargli quindi che l'isola slittava di una settimana", ha spiegato la Marcuzzi, che non si è sottratta nemmeno alle critiche ricevute riguardo al look scelto per l'esordio nel programma: "I miei capelli non vi piacevano, l'ho capito!!! Cercherò di rimediare", ha scritto, aggiungendo di essere dispiaciuta per come sono andate le cose al debutto.



La tempesta tropicale che ha colpito l'arcipelago di Cayo Cochinos, non è stata l'unico colpo di scena della serata. Catherine Spaak, traumatizzata dal viaggio in barca, ha espresso in diretta il desiderio di ritornare subito in Italia. Riusciranno gli altri naufraghi a convincere l'attrice a restare? Lo scopriremo lunedì.