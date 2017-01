26 gennaio 2015 Isola dei Famosi, a causa del maltempo salta lo sbarco dei naufraghi La puntata va in onda in studio solo per mezz'ora con la conduttrice Alessia Marcuzzi e gli opinionisti Mara Venier e Alfonso Signorini: i concorrenti non riescono a raggiungere la spiaggia e l'appuntamento è rimandato a lunedì 2 febbraio in prima serata su Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:47 - A causa del maltempo lo sbarco dei 12 naufraghi sull'Isola dei Famosi slitta. Impossibili i collegamenti per il forte vento e il mare agitato. Una tempesta tropicale ha infatti colpito l'arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras. Ad annunciarlo è la conduttrice Alessia Marcuzzi, con gli opinionisti Mara Venier e Alfonso Signorini. La prima puntata va in onda per mezz'ora. L'appuntamento è rimandato a lunedì 2 febbraio in prima serata su Canale 5.

"Benvenuti all'Isola - esordisce Alessia - sono immagini che ci arrivano dall'Honduras, dove si è abbattuta una tempesta tropicale, la natura ci ha fatto un brutto scherzo. La situazione è questa, contro la natura non si comanda". Poi la Marcuzzi si collega con l'inviato Alvin, l'unico che è riuscito a raggiungere l'Isola: "Siamo tutti in condizioni di sicurezza, ma la situazione è molto difficile. Siamo arrivati in elicottero e siamo bloccati qui. I naufraghi sono sulla terra ferma. Non riescono a raggiungere l'Isola della diretta". "Noi uomini siamo fragili, la natura è la padrona", interviene Signorini.



La conduttrice si collega quindi con i naufraghi e Catherine Spaak racconta: "Ho avuto tanta paura in barca". Quindi la comunicazione ufficiale di Alessia: "La prima puntata è rimandata a lunedì prossimo, le previsioni del tempo sono buone, e quindi dovete stare un'altra settimana in attesa. E' giusto arrivare sull'Isola in condizioni ottimali". La Spaak annuncia però di volere tornare in Italia: "Per me l'esperienza finisce qui". Ma Alessia, Mara e Alfonso cercano di convincerla a rimanere: "I naufraghi mi entusiasmano, ma il resto no", sottolinea Catherine. "L'Isola deve ancora cominciare", la rassicura la Marcuzzi. E i naufraghi si impegnano a convincerla a rimanere. Lunedì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5, si scoprirà se è ancora una naufraga.