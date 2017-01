23 marzo 2015 Isola dei Famosi 2015, semplicità e simpatia: il trionfo delle Donatella Le due sorelle hanno avuto la meglio in finale con Brice Martinet dopo che nel corso della serata erano stati eliminati Rocco Siffredi, Valerio Scanu e Cecilia Rodriguez Tweet google 0 Invia ad un amico

10:02 - Le Donatella sono le vincitrici dell'edizione 2015 de L'Isola Dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Le due sorelle hanno trionfato nella sfida finale con Brice Martinet dopo che nel corse della serata erano stati via via eliminati Rocco Siffredi, Valerio Scanu e Cecilia Rodriguez. Una vittoria accolta con grande entusiasmo dalle due ragazze e dal pubblico in studio al termine di una serata ricca di emozioni.

E' finalmente l'ora della finalissima, dopo due mesi di avventura è il momento di scoprire chi sarà il naufrago che più ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Dopo un filmato che mostra l'addio dei naufraghi all'isola, entra in studio Alessia Marcuzzi, che sfoggia un abito in stile decisamente nude-look. E sempre in tema di nudo parte un collegamento con una Playa Desnuda ricostruita in studio che ha come protagonisti Mara Venier e Alfonso Signorini. In realtà entrambi non sono nudi, come dimostrano abbattendo il paravento che li copre.



Poi tocca ad Alvin che, insieme ai naufraghi, si trova in una Palapa ricostruita nel laghetto di Milano Due. Sul piatto finisce subito lo scontro tra Rocco e Valerio. Un filmato mostra i due sull'isola, e poi è già il momento dell'appello al pubblico per restare in gara.



I DUBBI DI ROCCO - Visto che potrebbe correre il rischio di uscire da un momento all'altro, meglio affrontare subito con Rocco l'argomento del suo desiderio sessuale svanito. Dopo aver ripercorso i dubbi che lo hanno attanagliato in settimana, si torna in studio e Siffredi rassicura tutti: non c'è nulla che non vada! Ma è già il momento del primo verdetto: il pubblico ha scelto Valerio Scanu e Rocco è eliminato!



I FINALISTI - Quindi a giocarsi la vittoria finale saranno Valerio, Brice, le Donatella e Cecilia. Alessia fa vedere loro un filmato che ripercorre parte della loro avventura e per molti di loro la commozione è palpabile. Valerio trova il modo anche di dire per la prima volta un "ti voglio bene" ai suoi genitori e a suo fratello e un "ti amo" senza destinatari specifici.



ALEX E CRISTINA IN STUDIO - Arrivano i due eliminati di settimana scorsa, ovvero Alex Belli e Cristina Buccino. Si parte dall'analisi del loro rapporto, dalla grande sintonia degli inizi (non senza qualche allusione) alla rottura successiva. Rottura che, spiegano entrambi, è stata dovuta al nervosismo per quello che la gente a casa poteva pensare riguardo al loro rapporto.

IL "DRAMMA" DI ALEX - Alessia avverte Alex che sua moglie non è in studio e che c'è un video per lui. Appare lei, provata, che dice che non intende vedere Alex per un po' di giorni perché ha sofferto troppo. L'inquadratura si sposta su di lui, il labbro tremante, gli occhi lucidi. Con voce tremante riesce a dire giusto "Katarina ti amo" e, prima che crolli completamente, entra in studio la moglie. Era tutto uno scherzo e un bacio appassionato suggella il momento.



LA PRIMA PROVA IMMUNITA' - Si torna all'esterno, alla Palapa di "Milano Dos", dove si svolge la prima prova immunità. Il vincitore sarà quindi immune mentre altri due naufraghi andranno al televoto. Valerio e Cecilia non sembrano molto a loro agio con la guida del canotto messo a loro disposizione e la gara diventa di fatto una questione a due tra Brice e Silvia delle Donatella. Vince Brice, mentre Valerio è disperso al largo...



LA SCELTA DI BRICE - Brice, in quanto vincitore della prova, deve scegliere un naufrago da salvare e portare con sé in finale. Brice sceglie le Donatella e cosi Cecilia e Valerio vanno al televoto. In attesa del verdetto Alessia incontra Andrea Montovoli, un altro di quelli eliminati a un passo dal traguardo. Con lui si scherza riguardo la sintonia con Cecilia. Anche in questo caso solo amicizia e nulla di più.



IL SECONDO VERDETTO - E' già il momento di stoppare il televoto della sfida tra Cecilia e Valerio. Il verdetto è a sorpresa: passa Cecilia e Scanu, che molti davano come favorito per la vittoria finale, abbandona la gara.

LA PROVA DEL FUOCO - I tre naufraghi superstiti devono ora sottoporsi alla prova del fuoco. Il vincitore sarà il primo finalista ufficiale dell'Isola dei Famosi. La prima a presentarsi alla prova è Cecilia. La sua è un'ottima prova ma Brice supera se stesso resistendo per 1 minuto e 57 secondi, arrivando al limite estremo. Per Giulia delle Donatella sarà difficilissimo superarlo. Ma lei resiste tra il tipudio del pubblico, Alfonso e Mara in testa, un secondo in più di Brice e così le Donatella sono le prime finaliste! Brice e Cecilia vanno al televoto.



IL VINCITORE MORALE - Si torna in studio con Rocco Siffredi che entra stringendo mani e abbracciando persone. Ma il suo sguardo si perde a destra e sinistra alla ricerca della moglie, mentre continua a chiedere "dov'è?". Alessia gli spiega che i parenti arriveranno tra poco, prima bisogna parlare dell'esperienza sull'Isola. Già il video lo commuove, ma il colpo di grazia arriva dalla videocartolina della moglie, che legge un messaggio dei figli mentre scorrono immagini della loro vita insieme. Gli occhi si fanno lucidi e finalmente entra lei: l'abbraccio con Rosa è sentito e fa da preludio a quello dei figli. E abbracciato ai suoi affetti Rocco promette: "Sarò una persona completamente nuova".



IL RISULTATO DEL TELEVOTO - Ma si torna alla Palapa dove Brice e Cecilia attendono il risultato del televoto per scoprire chi andrà in finale con le Donatella. Ed è Brice. Sarà lui a giocarsi la vittoria. Intanto arriva Valerio in studio, con le mitiche scarpette ai piedi e il costumino d'ordinanza sotto ai pantaloncini. Per lui la sorpresa è l'arrivo dei suoi adorati cani. Arriva anche Cecilia: abbracci con la mamma e il fidanzato e poi si concede alle domande di Alessia. Per lei c'è anche una sorpresa dietro le quinte: è Belen, venuta a complimentarsi con lei.



RUSH FINALE - Dopo l'arrivo in studio di Alvin e i complimenti di tutti per come ha interpretato il suo ruolo di inviato sull'Isola, siamo al momento della verità: Brice e le Donatella arrivano per il verdetto finale. L'euforia è alle stelle, tutti abbracciano tutti, e per riportare calma nello studio ci vuole qualche minuto. Ma la calma è ancora lontana perché parte la base di "Donatella" di Rettore e le due ragazze si mettono a cantare e ballare, impazzendo di gioia quando dietro di loro compare proprio la Rettore.



LA SPOSA DI BRICE - Tocca a Brice affrontare il diario della sua avventura. Ma finito il video entra Elena, la compagna, vestita da sposa per alludere al (secondo) matrimonio che li attende, e il modello scoppia in lacrime tra baci e abbracci. Di sicuro una cosa che non è mancata in questa ultima puntata sono stati i buoni sentimenti.



IL MOMENTO DELLA VERITA' - Dopo una serie di domande poste ai due finalisti Alessia dichiara lo stop al televoto. Si attende il risultato, tra un ringraziamento e l'altro. A vincere l'edizione 2015 dell'Isola dei Famosi sono le Donatella! E ora si può festeggiare.