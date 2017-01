24 marzo 2015 Isola dei Famosi 2015, le Donatella, da X Factor a naufraghe più amate Chi sono le due sorelle che hanno conquistato i telespettatori con la simpatia e la semplicità, giocando sempre in maniera pulita Tweet google 0 Invia ad un amico

14:51 - La prima edizione de L'Isola Dei Famosi targata Mediaset va in cantiere con la vittoria della semplicità. Le Donatella hanno conquistato tutti con la loro simpatia e il modo pulito di affrontare la loro avventura, sempre pronte al sorriso e mai invischiate in strategie subdole per ottenere qualche risultato. Diventate note con "X Factor", Silvia e Giulia Provvedi tornano ora al pubblico con una nuova notorietà.

"Non ci possiamo credere, ci sentiamo ancora sulle nuvole. E' un sogno, un sogno che si avvera" hanno commentato loro a caldo. "L'Isola è tutta vera, siamo dimagrite sei chili ma li riprenderemo presto", ironizzano.



Se dopo "X Factor" e la pubblicazione del loro primo album, il cammino nel mondo della discografia poteva sembrare in salita, ora con questa spinta di entusiasmo sono pronte a ripartire. Dalla musica. "Il prossimo progetto? Usciranno dei nostri singoli. Sicuramente continueremo a cantare. La prima cosa da fare domani? Andare dal parrucchiere, ma soprattutto vivere la vita alla grande".



All'Isola sono arrivate cariche di entusiasmo e hanno subito conquistato tutti. Brice poi, quando le ha viste arrivare a Playa Desnuda ha dato una svolta alla propria avventura, ritrovando il sorriso che sembrava aver perso. Anche Rocco le ha prese sotto la propria ala protettrice, tanto più che lui con almeno una delle due già si conosceva prima, dal momento che Silvia è fidanzata con il rapper Fred De Palma, che di Rocco è un amico (Siffredi ha anche partecipato come ospite a un suo video).