Avvio sugli scudi per la nuova edizione de L'Isola dei famosi. La prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha tenuto incollati al televisore più 4 milioni 500mila spettatori, per uno share del 25,46%. Numeri straordinari anche per le ultime fasi della diretta, con le nomination: il segmento "Isola by night" ha raccolto quasi 2 milioni di spettatori per il 35% di share.