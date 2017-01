13 febbraio 2015 Cristina Buccino divide l'Isola dei Famosi: le donne contro, i maschietti ai piedi La nuova arrivata sfodera le sue armi di seduzione ma le naufraghe non la prendono bene Tweet google 0 Invia ad un amico

16:45 - Rocco Siffredi la "teme" perché troppo prorompente, Rachida è gelosa, Melissa P. la ritiene maleducata e inopportuna, Valerio Scanu la imita: lo sbarco di Cristina Buccino scuote l'Isola dei Famosi. La showgirl la prende con filosofia e da vera "gattamorta" ride divertita quando il cantante improvvisa lo sketch: "Amoooo, che male tutte le ossa, ma voi non avete tutta la sabbia nei capelli?". Le donne contro, i maschietti ai piedi: come finirà?

Rocco prende una pietra per far accomodare Cristina: "Per mangiare insieme". E la Buccino lo "ringrazia di cuore". Un atteggiamento che però provoca molte irritazioni soprattutto nel mondo femminile: Rachida è gelosissima di Siffredi, "il suo Tarzan". Le Donatella avvertono: "La Rachi non è bionda". Il porno-attore rassicura immediatamente la cuoca con un sincero bacio.



Intanto Melissa, davanti al fuoco, spara a zero sulla nuova naufraga: "Già si lamenta di avere troppa sabbia nei capelli. Non può fare la principessa sul pisello. Che ti aspetti su un'isola, di avere la polvere di diamante?". E mentre Valerio se la ride di gusto anche Alex Belli sembra molto interessato alla nuova arrivata e da "filosofo da spiaggia" cerca di spiegarle la base della società primitiva e delle conseguenze sulla loro vita sull'isola. Chissà quante sorprese...