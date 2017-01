Charlotte Caniggia, dopo l'Isola dei Famosi l'ex naufraga si spoglia

10:08 - Addio fame e privazioni, dopo l'uscita dall'Isola dei Famosi Charlotte Caniggia è tornata subito a fare la bella vita. In una lussuosa stanza d'hotel la showgirl si è infatti lasciata immortalare in lingerie di fronte ad una tavola imbandita di ogni ben di Dio, alla faccia dei suoi ex compagni di avventura che litigano per un pugno di riso e passano le notti in bianco vicino al fuoco.

Charlotte è uscita dall'Isola dei Famosi una settimana fa e tornare alla normalità non è stato un grosso sacrificio per lei. D'altra parte alla showgirl era stata data la possibilità di restare su Playa Desnuda come nuova Eva, senza veli e priva di tutto, ma aveva preferito abbandonare il gioco e "andare a mangiare l'hamburger con le patate".