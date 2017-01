Charlotte Caniggia, antipasto sexy

12:23 - In attesa di sfoggiare i bikini provocanti sulla spiaggia di Cayo Cochinos, la naufraga dell'Isola dei Famosi 2015 Charlotte Caniggia si racconta a "Tiki Taka". La figlia dell'ex calciatore di Verona, Atalanta e Roma, Claudio, anticipa il lato sexy e parla di hobby, tra cui non risulta il calcio, e uomini: "Per corteggiarmi devono trattarmi bene, farmi regali belli, portarmi a cenare. Essere romantici".

"Non mi piace molto il football - racconta Charlotte - non lo seguo. Beckham è il più figo, bellissimo. Il più forte è Maradona. L'ho conosciuto a cena. Gli ho parlato molto con il mio papà. Oggi non conosco nessun calciatore italiano... Conosco Balotelli, Totti sì, ma non è che mi piace".



Ma qual è la giornata tipo di Charlotte? "Mi sveglio, vado in palestra e poi faccio shopping". E' pronta a fare un calendario ma solo se la "pagano tanto" e un ha rammarico: "Sull'Isola non mi lasciano portare gli occhiali da sole".