Belen Rodriguez: "Stefano De Martino all'Isola dei Famosi? No, sono gelosissima"

11:50 - "Non mi piacerebbe vedere Stefano a 'L'Isola dei Famosi' come naufrago. Sono gelosissima". Così Belen Rodriguez ospite a "Verissimo", in onda sabato 6 dicembre alle 16.30, commenta l'eventuale partecipazione del marito Stefano De Martino alla nuova edizione del reality show che debutterà su Canale 5 a gennaio in prima serata.

E prosegue: "Ci sono le ragazze in perizoma che gli ballano davanti. La moglie, dopo un po', diventa quotidianità. E se poi gli passa davanti un'altra nuova in perizoma? Comunque, lui è libero di prendere le sue decisioni. Anche se gli dico qualcosa, lui è cosi testardo che va comunque per la sua strada".



Tra gli altri ospiti ci sono: Valerio Scanu, Marco Carta, Robert Pattinson. E ancora, Gabriele Greco e i pole dancer Claire Francisci e Alessio Bucci, vincitori di “Tu si que vales”. Anche questa settimana Verissimo ospita i personaggi più amati della soap “Il Segreto”. Per la prima volta in una trasmissione italiana, sarà in studio, Pablo Castanon, l’attore che interpreta Sebastian.