Alessia Marcuzzi al timone dell'Isola dei Famosi 2014 targata Mediaset

11:10 - La nuova "Isola dei Famosi 2014" targata Canale 5 sarà presentata da Alessia Marcuzzi. A gennaio per due mesi, nell'arcipelago di Cayo Cochinos in Honduras saranno coinvolte 12 celebrities, legate al costume e all'attualità del momento. E' il personaggio "più adatto a interpretare la nuova formula narrativa. Un programma di cui la tv commerciale sarà in grado di sprigionare tutta la reale forza", sottolinea una nota di Mediaset.

"Grazie allo stile contemporaneo di Alessia Marcuzzi, le nove puntate previste - dichiara il direttore di rete Giancarlo Scheri - avranno un doppio livello di fruizione, frutto del lavoro autoriale già in atto da mesi: rispetteranno i meccanismi del reality tradizionale e nello stesso tempo punteranno sulla capacità di generare interesse e condivisione tra il pubblico più avanzato. Anche con contenuti inediti e immagini integrali visibili solo online e accessibili attraverso i profili social del programma".