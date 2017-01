23 dicembre 2014 "L'Isola Dei Famosi", cresce la febbre tra attesa e indiscrezioni sul cast Sul Web e sui giornali non si parla d'altro, c'è grande interesse per il reality e si allunga sempre di più la lista di chi vuole partecipare Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - Cresce l'attesa per "L'Isola Dei Famosi" che andrà in onda in prima serata a gennaio su Canale 5 con la regia di Roberto Cenci e presentato da Alessia Marcuzzi. I canali social del programma sono già attivissimi e proprio in Rete impazza il totonomi sul cast tra autocandidature e rumors non confermati da Rocco Siffredi a Stefano De Martino.

Insomma ormai la nuova "Isola" è sulla bocca di tutti tanto che settimanali, quotidiani e blog non fanno altro che sfornare nomi su nomi, a testimonianza della grande attesa che ruota attorno al programma. Alcune smentite però sono arrivate dai diretti interessati, come nel caso del senatore Antonio Razzi, Irene Pivetti e Ali Agca, che sparò a Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981. Ha fatto molto discutere l'eventuale presenza di Nicole Minetti, ma la sua partecipazione, in realtà, non è mai stata presa in considerazione.



C'è il mistero sulla presenza di Pierluigi Diaco, Valerio Scanu (reduce dal successo di "Tale e quale show") e Rachida da "Masterchef". Ma non è finita perché c'è chi è convinto che ci sarà Platinette, ma è da escludere soprattutto perché parteciperà al prossimo Festival di Sanremo. Altri nomi papabili emersi sul Web Claudio Cecchetto, Alberto Tomba e Catherine Spaak. Infine questa edizione potrebbe catalizzare l'attenzione delle donne con la presenza di due uomini diversi tra loro ma molto ammirati: il pornodivo e regista Rocco Siffredi e Stefano De Martino. Su quest'ultimo c'è però qualche perplessità da parte della moglie Belen che infatti in un'intervista a "Verissimo" ha detto: "Non mi piacerebbe vedere Stefano a 'L'Isola dei Famosi' come naufrago. Sono gelosissima". Riuscirà il ballerino a convincere Belen e la produzione?



Insomma manca ancora un mese all'inizio del reality più atteso della stagione televisiva ma vige ancora il massimo riserbo da parte della produzione. Intanto ci sono due sole certezze: Alessia Marcuzzi e il regista Roberto Cenci che proprio qualche giorno fa hanno posato sul set dell'Isola per alcuni scatti e video promozionali. Ma a quanto pare Alessia non sarà sola in studio e c'è ancora da scoprire chi sarà l'inviato speciale sull'isola. La trasmissione andrà in onda in diretta dallo studio 20 di Cologno Monzese (Milano).