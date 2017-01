"Isola dei Famosi", torna il sole: stasera la prima puntata

19:32 - Ci siamo. Parte ufficialmente stasera "L'Isola dei Famosi" di Canale 5. Alessia Marcuzzi, settimana scorsa, a causa della tempesta tropicale, aveva chiuso i 31 minuti di diretta, commentando "E' l'Isola che comanda!". Il maltempo è passato, i collegamenti ripristinati e le strutture danneggiate riparate. I 12 naufraghi, in attesa a Cayo Cochinos, in Honduras, affronteranno da subito una prova immunità, di forza coraggio e intelligenza.

Nel corso della puntata non mancheranno le prime nomination. Per la prima volta in televisione, i telespettatori decreteranno l’eliminazione dei concorrenti attraverso quattro differenti canali: sms, web, Twitter e l'app Mediaset Connect. In studio con la conduttrice, Alfonso Signorini, sempre pronto a svelare segreti e retroscena giornalistici sui protagonisti della trasmissione, e Mara Venier, opinionista spiritosa e senza peli sulla lingua. Alvin, gestirà i collegamenti dall'Isola, le prove settimanali dei concorrenti e guiderà gli appuntamenti quotidiani distribuiti nel day time delle Reti Mediaset.



Il sito ufficiale è www.isola.mediaset.it e l’applicazione gratuita Mediaset Connect è scaricabile all’indirizzo www.mediasetconnect.it. L'hashtag ufficiale del programma è #isola.