Valeria Marini rivela: "Sarò io la bomba sexy del Grande Fratello Vip"

Battagliera e in forma smagliante. Valeria Marini confessa in esclusiva a "Chi" la sua intenzione di giocare il ruolo della "bomba sexy" del " Grande Fratello Vip" , soprattutto ora che è finita la sua storia con l'imprenditore Patrick Baldassari. E rivela: "Entro nella casa del Grande Fratello libera: libera di essere me stessa con tutta la mia energia e la mia spontaneità". Valeria cercherà di trovare amore e passione nella Casa?

La Marini si sbottona nell'intervista al settimanale: "Di fronte a un incontro interessante non mi tiro indietro, la vita è piena di opportunità e non vedo perché lasciarle sfuggire. Sicuramente una dimensione come quella del Gf tira fuori la parte vera e le emozioni profonde. Ci si libera, si cambia pelle, vengono meno gli stereotipi ed esplode la spontaneità che è la cosa più importante". Alla domanda se tra gli uomini che entreranno con lei ci potrebbe essere una potenziale "preda", lei risponde: "Sono tutte persone diverse, ma nessuno lo conosco veramente. Forse Bettarini un po' di più, posso dire che è un bel ragazzo, anzi un uomo affascinante, simpatico".



Tornando sul tema Patrick Baldassari, confessa: "Patrick e io siamo amici come prima. Lui è sempre tra i miei migliori amici. L'amore e la passione però sono un'altra cosa".