Valeria Marini: "Non ce la faccio più, vorrei uscire"

Non riesce a darsi pace. Dopo la lite con Elenoire, Valeria Marini è arrabbiata e si sente tradita da molti inquilini della Casa del " Grande Fratello Vip ". Ormai nessuno prende le sue difese e lei, in sauna con Antonella Mosetti, rivela che non si sta divertendo più, tanto da desiderare di uscire lunedì prossimo. Nel frattempo quasi tutti si stanno allenando per le coreografie... anche Mariana e Stefano che risultano particolarmente affiatati.

Ormai gli occhi sono tutti puntati su Valeria. Il diverbio con Elenoire ha sconvolto gli equilibri della Casa e la Diva si sente sempre più sola. Anche Stefano le ha voltato le spalle. Proprio durante una conversazione in Relax Room con Bosco e Mariana, l'ex calciatore ha affermato: "Una volta successe tutte queste vicende lei doveva prendere in mano la situazione e chiarire ogni cosa. Ma lei è una bimba viziata". Bosco è d'accordo: "Valeria non è matura".



Mentre la Mosetti pensa con nostalgia al suo fidanzato e Bosco si diverte a stuzzicare con finte scenate di gelosia le sue amiche Alessia e Mariana, Gabriele ed Elenoire parlano di nomination e si chiedono in cosa consista il privilegio di Alessia avendo recuperato lei la moneta per prima.



Intanto il Grande Fratello comunica ufficialmente ai Vip "la settimana della verità". Da questo momento verranno messi alla prova sulla loro sincerità e sopratutto sul coraggio di dire sempre la verità sui loro compagni d'avventura. La prima fase della settimana è intitolata "i panni sporchi si lavano in Casa". Verranno chiamati uno alla volta in Confessionale ad esprimere in segreto alcune scomode verità sui loro compagni. Le "verità" verranno successivamente consegnate in Casa in forma anonima, come panni da stendere. Una prova che cade proprio a pennello. Ne sentiremo delle belle!