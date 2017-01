Valeria Marini: "Al Grande Fratello Vip conoscerete la vera me, non vi annoierete"

Vestitino nero, scarpe col tacco e lipstick rosso: insomma, 49 anni e non sentirli. Perché in fondo lei è così: più passa il tempo e più è pronta a buttarsi in una nuova avventura. Showgirl, attrice, stilista, produttrice cinematografica e perfino cantante. La sua popolarità è già a le stelle, ma lei non si dice interessata a farsi amare ancora di più, piuttosto a far vedere quello che realmente è, quello che ha dentro. La vera Valeria. Ed è proprio questo che abbiamo cercato di far emergere nel nostro incontro con lei in via Montenapoleone a Milano: la vera essenza di Valeria Marini.



Ciao Valeria. Sei pronta per entrare nella casa del Grande Fratello?

Sono molto, molto incuriosita ed eccitata, in un buon mood. Poi magari cambio idea, ma non credo.



Cosa ti ha spinto a partecipare e a rimetterti in gioco in un reality?

La curiosità. È una novità, un format del tutto nuovo e poi è un’esperienza che non ho mai fatto. Ho guardato qualche scorsa edizione, ma viverlo da dentro sarà sicuramente molto diverso. Quello che mi incuriosisce di più è la convivenza, la quotidianità: a un certo punto ti dimentichi delle telecamere. Sono convinta che, mentre inizialmente ci capiterà di pensare di essere ripresi, poi ci lasceremo andare ed è lì che usciranno le vere personalità.



E cosa ti aspetti da quest’esperienza?

Spero di divertirmi e divertire. Non ho paura di niente e di tutto. Intanto, sicuramente, lascerò per un po’ i miei ritmi frenetici. Anche se non credo che riuscirò a staccare del tutto la spina. Io stacco al mare, in barca o su una spiaggia deserta. Forse solo dopo un paio di settimane potrei riuscirci.



Non hai paura di annoiarti?

Per me la noia non esisterà.



Di solito nei reality le maschere cadono e le persone emergono per quello che sono realmente. Che Valeria vedremo?

Quella vera. Questo è proprio uno dei motivi per cui ho deciso di farlo: il pubblico o, comunque, alcune persone, hanno un’idea distorta di me. A volte mi dicono “Ah, ma sei simpaticissima” e io rispondo: “Bè, io sono proprio così.A me piace ridere, scherzare”. Dietro allo schermo non si appare mai come nella vita vera.



In una recente intervista, hai dichiarato di volere un pianoforte nella casa del Grande Fratello. Perché è così importante?

Il pianoforte ti cambia la vita, perché stai lì a suonare, a studiare. Avevo chiesto anche di portare il mio gatto, sexy star, di avere il bagno tutto per me almeno un’ora la mattina, dato che nella casa c’è solo una toilette. Niente da fare. All’inizio ti tolgono tutto per disorientarti, ma dopo un po’ di settimane, secondo me, qualcosina te la concedono.



Ma Valeria Marini cosa indossa quando sta in casa?

Rigorosamente sottovesti in pizzo, nei pigiamoni inciampo.



E la convivenza con Pamela Prati come sarà? C’è o non c’è rivalità tra voi?

Pamela ha un’ossessione per me. Da che mi odiava all’inizio ora mi adora. La capisco pure, era andata via dal Salone Margherita di Roma e poi sono arrivata io. Magari all’inizio lei era un po’ gelosa. Da parte mia non c’è mai stata nessuna rivalità. Poi ci siamo conosciute e siamo diventate amiche. Mi ha detto che fa questo Grande Fratello solo per me.



Non hai paura di entrare in conflitto con qualche concorrente?

No, non è nel mio stile, nel mio carattere. Se mi attaccassero forse, ma non credo.