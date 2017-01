Ilary Blasi: "ll Grande Fratello vip è arrivato al momento giusto della mia vita"

"Quando il mio agente mi ha detto che mi avevano scelto per condurre il Grande Fratello Vip ho pensato fosse uno scherzo, invece era tutto vero. Per me il passaggio in prima serata è una promozione, una certificazione ed è arrivata al momento giusto della mia vita". Così Ilary Blasi ha annunciato in una lunga intervista esclusiva a " Chi " la sua presenza al timone del Grande Fratello Vip , che partirà il 19 settembre su Canale 5.

"Sapevo che da un anno c'era nell'aria questo progetto, ma non ho mai chiesto nulla. Speravo anche che ci fosse Signorini e alla fine è arrivato. Conosce bene le dinamiche dei reality e sono felice che ci sia lui al mio fianco".



"Questa è la prima esperienza insieme per noi. Non abbiamo mai lavorato in tandem, ma mi sembra una persona simile a me", ha dichiarato la conduttrice.

Inoltre confessa: "Non ci risparmiamo su nulla, diciamo le cose come stanno senza fare giri di parole. Magari in modo diverso, ma siamo molto di pancia. Potremo anche non trovarci d'accordo, qualche volta, ma sarà sempre con il sorriso. Prevedo una coppia scoppiettante".

Alla domanda su chi vorrebbe vedere nel confessionale del Grande Fratello Vip Ilary ha risposto: "Il presidente Matteo Renzi, che risponde alle domande degli italiani, ma in confessionale. Avremmo molto da chiedergli".