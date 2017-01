Grande Fratello Vip: Stefano e Valeria alla resa dei conti

La colpa del cambiamento sarebbe quindi da imputare alla modella venezuelana, che dentro la Casa ha fatto girare la testa a Bettarini con le sue curve mozzafiato. "Sei cambiato da quando si è intromessa Mariana. Ma a lei tutto questo è convenuto, perché le ha permesso di mettersi in antitesi con me" l'accusa della showgirl. Diverso il punto di vista di Bettarini, che ha mutato atteggiamento solo dopo le frasi velenose rivolte dalla Marini alla Rodriguez: "Lo sai che offendi le persone? Quando dici determinate cose, le dici toccando dei tasti che fanno soffrire".



Adesso che Mariana è uscita, Valeria ha finalmente campo libero per chiarirsi con l'ex calciatore: "Ti stimo e ti sostengo come persona. Poi se in un momento mi fai girare le scatole... ho sbagliato". Basteranno le scuse per farli riavvicinare?