Grande Fratello Vip, Stefano e Alessia si baciano come in Ghost

Il " Grande Fratello Vip " ha affidato a Stefano e Alessia una missione... al bacio. I due infatti devono interpretare la celebre scena del tornio del film Ghost non appena sentono partire la colonna sonora. I protagonisti si impegnano molto al punto che l'ex calciatore rimane quasi turbato dall'incontro delle sue labbra con quelle di Alessia: "E' stato il modo in cui è successo il tutto che mi ha mosso qualcosa dentro", confessa a Laura.

Che sia sbocciato l'amore nella Casa di Cinecittà? Ancora presto a dirsi, ma la complicità tra Alessia e Stefano è palpabile. Ai due la prova del bacio piace molto e si applicano con impegno per svolgerla al meglio. Non solo. Bettarini chiede aiuto alla Freddi per affinché convinca la Ciociara a trascorrere la notte con lui, intanto anche Alessia sembra gradire la vicinanza di Stefano. "Mamma mia che effetto mi fa Stefano! Prima, durante la prova, stavo cadendo", racconta a Laura.