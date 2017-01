Grande Fratello Vip, Stefano consola Mariana e... allunga le mani

Dopo l'eliminazione di Antonella e Bosco, dentro la Casa del " Grande Fratello Vip " si stringono nuove alleanze. Bettarini , conteso tra Valeria Marini e Mariana Rodriguez , si è avvicinato molto alla modella venezuelana. In puntata Mariana ha riabbracciato la mamma, dopo un anno e mezzo di lontananza, e l'incontro l'ha sconvolta. Per fortuna Stefano è lì per ascoltarla... ma intanto la mano scivola sul ginocchio.

Dopo aver fatto colazione, la Rodriguez raggiunge i coinquilini in giardino, finendo per sedersi accanto a Stefano. L'ex calciatore la vede preoccupata e le offre una spalla per piangere, come un vero amico. Che ci sia qualcosa di più? L'ex calciatore le si avvicina e appoggia la mano sul ginocchio, strappandole finalmente un sorriso. Chissà cosa ne pensa la rivale Valeria Marini, che questa settimana è proprio al televoto contro Mariana...