Grande Fratello Vip: Pamela Prati, spaghetti in solitaria e "momento no"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " è tornata un po' di tensione. Il giorno della diretta è vicino e presto si saprà chi abbandonerà. Intanto però per alcuni inquilini è di nuovo tempo di crisi. Pamela Prati è sempre più insofferente, non parla con nessuno e si è chiusa in bagno appartandosi in un silenzio malinconico. Poi finalmente rieccola per una "pausa" spaghetti in solitaria.

Nessuno sa cosa le stia succedendo. Dopo ore di clausura la diva sarda si è diretta nella zona cucina e si è subito messa ai fornelli. Uno spaghetto in solitaria per lei, che però non vuole avere nessun rapporto con il resto degli abitanti. Valeria prova ad avvicinarla ma senza alcun risultato. La showgirl non vuole parlare con nessuno degli inquilini della Casa, né con la produzione. Elenoire non ammette un comportamento del genere, soprattutto da una diva come lei. Secondo la speaker e la maggior parte dei ragazzi dovrebbe viversi quest’esperienza appieno, proprio come sta facendo Valeria. Le due hanno una carriera molto simile su certi aspetti, hanno anche un rapporto di amicizia che dura da tempo, eppure la showgirl mora si rifiuta persino di parlare con Valeria. Si è chiusa in un mutismo che sta angosciando un po’ tutti.



La Prati è stata sul punto di lasciare il programma già parecchie volte, anche lunedì scorso, Grande Fratello Vip le aveva dato la possibilità di abbandonare la Casa, ma lei aveva preferito rimanere in gioco. Per lei è proprio un "momento no".