Grande Fratello Vip, Pamela Prati è tornata. Di nuovo televoto annullato

Intanto Valeria e Gabriele che hanno instaurato un bel rapporto di amicizia, si chiedono chi uscirà tra le quattro donne. Gabriele non ha dubbi: "Pamela no di sicuro". La risposta non dispiace alla Diva, che, nonostante il recente litigio, non vorrebbe veder uscire l'amica.



Per Pamela Prati, sul punto di lasciare il programma già parecchie volte, sembra passato il "momento no" e aver ritrovato una certa serenità. Sembra anche che abbia definitivamente superato il litigio dell'altra sera con la Diva nostrana. La showgirl è apparsa divertita mentre Valeria ha cantato sulle note di "Ma chi è quello lì" di Mina, e ha confessato: "E' tanto simpatica". Alla vigilia della puntata Pamela sembra tornata in forma cantando con Bosco e Alessia la colonna sonora della "Sirenetta" e ballando durante la preparazione del pranzo.