Grande Fratello Vip, le lacrime di Bettarini: "Non dovevo coinvolgere altre persone"

La chiacchierata notturna in libertà con Clemente è costata tanto a Bettarini. Prima le dure reprimende di Ilary Blasi e Alfonso Signorini e poi la consapevolezza improvvisa di quanto aveva fatto e soprattutto delle possibili conseguenze. Che per lui significano una nuova rottura nei rapporti già tesi con Simona Ventura. Proprio in puntata, prima che gli venisse spiegato quanto era accaduto, Stefano aveva raccontato di come i rapporti con l'ex moglie negli ultimi tempi fossero migliorati e come lui avesse sperato di poter stare più vicino ai propri figli. E ora? La Ventura, dopo quanto accaduto, nei giorni scorsi ha querelato tanto Bettarini che Russo.



Nel corso della puntata poi l'ex calciatore è letteralmente crollato, scoppiando in lacrime nel confessionale mentre in studio era presente sua sorella. "E' dura" ha detto mentre lei lo invitava rialzarsi ed andare avanti. "Non devi coinvolgere gli altri - ha detto lui piangendo -. Se non l'ho superata io non è un problema degli altri, è mio!" schiacciato dal senso di colpa per aver nominato persone che non c'entravano e per aver causato, a suo parere, l'espulsione di Clemente. I compagni della Casa però sembrano essergli vicino e così Stefano ha avuto la sua seconda possibilità, salvandosi dalla nomination. Avrà una settimana per riprendersi.



RECORD DI ASCOLTI E SUL WEB - Per la terza puntata il reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini ha ottenuto un +30% rispetto alla settimana precedente. Nel corso della serata sono stati toccati picchi che hanno superato i 5.700.000 telespettatori e il 34% di share. Tra i giovani 15-34enni media record del 29.2% di share.



Sui social #GfVip, per la terza settimana consecutiva, si conferma argomento più discusso della serata con un totale record di 247.000 tweet. L’hashtag ufficiale ha dominato la classifica dei Trendig Topic italiani e mondiali. Nel corso puntata sono entrati in top ten altri argomenti riguardanti la trasmissione arrivando a occupare contemporaneamente fino a 5 posizioni su 10. Il momento più seguito è stato registrato alle ore 23:06 quando Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Damante, è entrata nella Casa per fare una sorpresa al compagno, generando 2.803 tweet in 1 minuto.



Settimana record infine anche per il sito ufficiale www.grandefratellovip.it con 6.193.000 pagine viste: (+11% rispetto alla settimana precedente) e numeri in crescita anche per i video visualizzati online: 3.700.000 (+38% rispetto alla settimana precedente).