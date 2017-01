Grande Fratello Vip, Ilary Blasi: "Sono pronta a 'bacchettare' le star"

"Da fan storica del GF vedo un mio sogno che si realizza, seguo il reality dalla prima edizione, se non avessi fatto questo lavoro forse avrei fatto il provino". Ilary Blasi è pronta a condurre, affiancata da Alfonso Signorini, la prima edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal 19 settembre in prima serata su Canale 5. "Tv Sorrisi e Canzoni" anticipa i primi particolari: la Casa avrà un solo bagno, una sola camera da letto e una grande piscina.