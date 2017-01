16 settembre 2016 10:08 Grande Fratello Vip, Ilary Blasi: "Sono emozionata" e poi scherza con Alfonso Signorini Lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5 debutta il reality con le star riprese dalle telecamere 24 ore su 24

Tutto è prono per il debutto del "Grande Fratello Vip" lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5. Le star saranno 24 ore su 24 sotto le telecamere. La permanenza nella Casa dura sette settimane per 8 puntate. Il meccanismo resta quello centrale delle nomination e poi c'è il televoto. "Sono onorata ed emozionata di testare questo esperimento. Non sono abituata a fare conferenze stampa. A casa mia le conferenze le fa qualcun altro di solito", ha detto la presentatrice Ilary Blasi in conferenza stampa.

Ilary ha fatto un esplicito ed ironico riferimento alla celebrità che ha in famiglia, il calciatore Francesco Totti. Poi un siparietto: nel mega-schermo è apparso Alfonso Signorini, che nella trasmissione sarà opinionista, seduto su una poltrona un po' regale. Ilary lo ha salutato e poi lo ha accolto nell'area della conferenza stampa dove il direttore di "Chi" è arrivato quasi di corsa. "Son diventato tronista per un giorno, corteggiatori nemmeno l'ombra però, qui è molto anni ottanta. Con Ilary mi diverto moltissimo, non smetto di ridere", ha detto divertito Signorini.

Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 1 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 2 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 3 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 4 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 5 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 6 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 7 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 8 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 9 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 10 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 11 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 12 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza 13 di 13 LaPresse LaPresse Grande Fratello Vip, tutto pronto per la partenza leggi dopo slideshow ingrandisci